Может ли работник уйти в отпуск до утверждения графика отпусков и кто обладает преимуществом?

Сейчас на эстонских предприятиях происходит активное составление отпускных графиков, и читатель Delfi поинтересовался, может ли он уйти в отпуск до утверждения графика.

По словам юриста Трудовой инспекции Аннели Лепик, по закону о трудовом договоре работодатель не позднее конца марта должен составить план отпусков, в котором должны быть указаны основной отпуск и неиспользованный отпуск, а при необходимости и другие предусмотренные законом виды отпуска.

”В ситуации, когда план отпусков только составляется, работник может уйти в основной отпуск только по соглашению сторон. Но до утверждения графика отпусков работник может использовать другие виды отпуска, например, учебный. О своем желании нужно сообщить работодателю за 14 календарных дней в форме, позволяющей воспроизвести его письменно. Поэтому работник и работодатель до утверждения графика по части основного отпуска должны прийти к соглашению”.

Лепик отметила, что правом требовать основной отпуск в удобное для них время располагают женщины непосредственно перед и после отпуска по беременности и родам или непосредственно после отпуска по уходу за ребенком, а также мужчины непосредственно после отпуска по уходу за ребенком или во время отпуска по беременности и родам жены. Также таким же правом обладает родитель, воспитывающий ребенка в возрасте до семи лет. Родитель, воспитывающий ребенка в возрасте от семи до десяти лет, имеет право брать основной отпуск во время каникул ребенка.

”При определении времени отпуска следует принимать во внимание желания работников, разумно соотносящиеся с интересами фирмы. Важно также знать, что необходимо предоставить работнику возможность использовать наработанный отпуск до истечения срока действия отпуска. Если к концу марта работодатель все-таки не утвердил график отпусков, работник имеет право написать заявление и начиная с апреля уйти в основной отпуск в подходящее ему время. По заявлению отпуск можно использовать и в случае, если график имеется, но в него внесен не весь основной отпуск. В обоих случаях следует предоставить заявление по крайней мере за 14 календарных дней до ухода в отпуск”, — пояснила специалист.