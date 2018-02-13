Может ли работник требовать от работодателя купить ему более теплую одежду для работы на улице?

Читатель обратился в редакцию и спросил, имеет ли он право требовать от работодателя более лучших условий при работе на улице. ”Я постоянно работаю на улице и зимой при минусовой температуре чувствую, что холодно”, — пишет читатель.

”При работе на улице важно, чтобы работника от погодных условий защищала надлежащая рабочая одежда и чтобы он мог делать паузы и согреваться”, — отвечает консультант по трудовой среде Трудовой инспекции Мари-Лийз Иваск и отмечает, что подходящей для всех видов работы универсальной одежды не существует.

По ее словам, количество пауз зависит от нагрузки и температуры. ”Когда на улице сильные морозы, тело быстрее охлаждается и поэтому нужно предоставлять больше пауз, чтобы согреться”, — сказала Иваск.

”Если при работе на улице человеку в рабочей одежде холодно и/или отсутствует возможность, чтобы согреться в должной мере, то следует оповестить работодателя и вместе найти решение относительно усовершенствования рабочей одежды и условий отдыха. Работник имеет право требовать подходящих для работы на улице условий, то есть достаточно теплой рабочей одежды и пауз. Работодателям советуем перед приобретением рабочей одежды обсудить с продавцом, для выполнения какой работы приобретается одежда и какие могли бы быть варианты”.