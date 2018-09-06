Может ли работающий пенсионер уволиться со дня, если больше не хочет работать?

От трудовых отношений можно отказаться в чрезвычайном или обычном порядке. При чрезвычайном отказе, как правило, можно не соблюдать срок предупреждения. В случае обычного отказа нужно предупредить как минимум за 30 календарных дней.

Чрезвычайные обстоятельства со стороны работника, как правило, можно разделить на две группы: исходящие от работника причины, например, его неожиданное заболевание, которое больше не позволяет ходить на работу на тех же условиях; или исходящие от работодателя причины, например, он значительно задержал выплату зарплаты.

Выход на пенсию по старости или нахождение на пенсии по старости не является чрезвычайным обстоятельством, на основании которого можно было бы отказаться от трудовых отношений со дня, то есть не соблюдая срок предупреждения. Пенсия по старости не наступает неожиданно, и у работника уже заранее есть возможность взвесить, хочет ли он работать будучи на пенсии и как долго. Скорее, речь идет о желании самого работника отказаться от трудовых отношений, то есть об обычном отказе, в случае которого нужно соблюдать срок предупреждения в 30 календарных дней.

В то же время не запрещено, чтобы работник предложил работодателю прекратить трудовые отношения по соглашению сторон, не соблюдая срок предупреждения. Если работодатель с этим согласен, такое соглашение разрешено. Если работодатель отказывается, работник должен подать письменное заявление об отказе и соблюдать срок предупреждения.