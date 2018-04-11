11.04.2018, 12:14

Может ли Эстония последовать примеру Латвии и запретить продажу пива в больших пластиковых бутылках?

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rus.delfi.ee
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Может ли Эстония последовать примеру Латвии и запретить продажу пива в больших пластиковых бутылках?
Esimesel aprillil lõppes Lätis õlletootjatele antud vähem kui aasta pikkune üleminekuaeg suurte plastpudelite kaotamiseks.Argo Ingver

С первого апреля в Латвии запрещена продажа пива в двухлитровых пластиковых бутылках. По мнению местных производителей пива, это снизит потребление на 5-15%. Maaleht задается вопросом, как обстоят дела в Эстонии?

”Частично сомнения по поводу соответствия правовым нормам ЕС уже были, и теперь, когда Латвия это протестировала, мы можем снова поднять данный вопрос”, — говорит вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе. По ее словам, вопрос 1,5- и 2-литровых пивных емкостей обсуждается в Эстонии уже как минимум с 2009 года.

По словам исполнительного директора Эстонского пивного союза Пеэтера Вырка, доля пива в пластиковых бутылках в Эстонии составляет около 20% (в Латвии — 35%) и постоянно уменьшается. Он полагает, что государство не должно ограничивать величину или форму упаковки, поскольку это препятствует свободной конкуренции и свободе выбора.

”Если государство диктует решение относительно упаковки, то по сути оно говорит потребителю, что он слишком глуп, чтобы самому выбирать подходящий ему товар. И почему именно пиво? Ведь можно и объемы водки уменьшить до 200 грамм, а вина до 350. Но это ведь смешно”, — рассуждает Вырк.

Вырк уверен, что потребление алкоголя может снизить только перемены в образе жизни, а не запреты и ограничения: ”Если какое-либо ограничение уменьшает объемы потребления, то обычно это происходит за счет замещающего продукта. Люди начинают пить что-то другое, более доступное”.

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