Может ли Эстония последовать примеру Латвии и запретить продажу пива в больших пластиковых бутылках?

С первого апреля в Латвии запрещена продажа пива в двухлитровых пластиковых бутылках. По мнению местных производителей пива, это снизит потребление на 5-15%. Maaleht задается вопросом, как обстоят дела в Эстонии?

”Частично сомнения по поводу соответствия правовым нормам ЕС уже были, и теперь, когда Латвия это протестировала, мы можем снова поднять данный вопрос”, — говорит вице-канцлер по вопросам здоровья Министерства социальных дел Марис Йессе. По ее словам, вопрос 1,5- и 2-литровых пивных емкостей обсуждается в Эстонии уже как минимум с 2009 года.

По словам исполнительного директора Эстонского пивного союза Пеэтера Вырка, доля пива в пластиковых бутылках в Эстонии составляет около 20% (в Латвии — 35%) и постоянно уменьшается. Он полагает, что государство не должно ограничивать величину или форму упаковки, поскольку это препятствует свободной конкуренции и свободе выбора.