19.01.2019, 10:30

Motorola перевыпустит легендарную "раскладушку" RAZR V3 в виде смартфона за 1500 долларов

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rus.delfi.ee
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Motorola перевыпустит легендарную "раскладушку" RAZR V3 в виде смартфона за 1500 долларов
Foto: Motorola

Едва ли не самым культовым сотовым телефоном всех времен и народов по традиции принято считать аппарат Nokia 3310, который пару лет назад обрел вторую жизнь, получив обновленный дизайн и поддержку мобильного интернета. Среди претендентов на звание второго по известности мобильника числится "раскладушка" RAZR V3 от компании Motorola. По слухам, и этот телефон в скором времени вновь появится на рынке, но претерпит серьезные изменения.

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с планами компании источники, новый RAZR V3 станет эксклюзивным продуктом сотового оператора Verizon и будет доступен только на американском рынке по внушительной цене около 1500 долларов США. Старт продаж намечен на февраль, хотя устройство еще проходит тестирование, и сроки могут сдвинуться.

Какие-либо технические подробности о новом RAZR не раскрываются, хотя WSJ пишет, что аппарат будет представлять собой складной смартфон с гибким экраном — это объясняет высокую заявленную стоимость гаджета, который может стать первым на рынке аппаратом с гибким дисплеем, выпущенным под известным брендом (Samsung готовится презентовать свой гибкий смартфон лишь в конце февраля).

Напомним, что с 2014 года компанией Motorola владеет китайская Lenovo, перекупившая производителя мобильников и смартфонов у Google. По словам источников, в Lenovo рассчитывают выпустить около 200 тысяч новых RAZR.

Также стоит отметить, что сама Motorola уже предпринимала попытки возродить линейку RAZR — в 2011 году компания в партнерстве с Verizon выпустила смартфон Droid RAZR, но внешне он не имел никакого сходства с популярной в середине 2000-х годов "раскладушкой".

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