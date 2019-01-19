Motorola перевыпустит легендарную "раскладушку" RAZR V3 в виде смартфона за 1500 долларов

Едва ли не самым культовым сотовым телефоном всех времен и народов по традиции принято считать аппарат Nokia 3310, который пару лет назад обрел вторую жизнь, получив обновленный дизайн и поддержку мобильного интернета. Среди претендентов на звание второго по известности мобильника числится "раскладушка" RAZR V3 от компании Motorola. По слухам, и этот телефон в скором времени вновь появится на рынке, но претерпит серьезные изменения.
Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с планами компании источники, новый RAZR V3 станет эксклюзивным продуктом сотового оператора Verizon и будет доступен только на американском рынке по внушительной цене около 1500 долларов США. Старт продаж намечен на февраль, хотя устройство еще проходит тестирование, и сроки могут сдвинуться.
Какие-либо технические подробности о новом RAZR не раскрываются, хотя WSJ пишет, что аппарат будет представлять собой складной смартфон с гибким экраном — это объясняет высокую заявленную стоимость гаджета, который может стать первым на рынке аппаратом с гибким дисплеем, выпущенным под известным брендом (Samsung готовится презентовать свой гибкий смартфон лишь в конце февраля).
Напомним, что с 2014 года компанией Motorola владеет китайская Lenovo, перекупившая производителя мобильников и смартфонов у Google. По словам источников, в Lenovo рассчитывают выпустить около 200 тысяч новых RAZR.
Также стоит отметить, что сама Motorola уже предпринимала попытки возродить линейку RAZR — в 2011 году компания в партнерстве с Verizon выпустила смартфон Droid RAZR, но внешне он не имел никакого сходства с популярной в середине 2000-х годов "раскладушкой".