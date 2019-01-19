Motorola перевыпустит легендарную "раскладушку" RAZR V3 в виде смартфона за 1500 долларов

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на знакомые с планами компании источники, новый RAZR V3 станет эксклюзивным продуктом сотового оператора Verizon и будет доступен только на американском рынке по внушительной цене около 1500 долларов США. Старт продаж намечен на февраль, хотя устройство еще проходит тестирование, и сроки могут сдвинуться.

Какие-либо технические подробности о новом RAZR не раскрываются, хотя WSJ пишет, что аппарат будет представлять собой складной смартфон с гибким экраном — это объясняет высокую заявленную стоимость гаджета, который может стать первым на рынке аппаратом с гибким дисплеем, выпущенным под известным брендом (Samsung готовится презентовать свой гибкий смартфон лишь в конце февраля).

Напомним, что с 2014 года компанией Motorola владеет китайская Lenovo, перекупившая производителя мобильников и смартфонов у Google. По словам источников, в Lenovo рассчитывают выпустить около 200 тысяч новых RAZR.