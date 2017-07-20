Мотаем на ус. Бум барбершопов в Таллинне — почем и где мужчине навести красоту

Барбершопы становятся все более популярными и в Эстонии. В чем причина нового тренда и сколько стоит красота для мужчин, Delfi узнал у профессиональных барберов.

Барбершоп — это специализированная мужская парикмахерская. До ХХ века цирюльни пользовались огромной популярностью, но из-за появления безопасных бритв они быстро утратили свою исключительность. Их возрождение началось только в 2000-х годах. В Эстонии же они появились недавно — с возвращением в моду бород и усов — и уже набирают популярность. Пока о них еще знают не все, но в Facebook вы найдете как минимум полтора десятка барбершопов, работающих в Таллинне.

”Мы считаем, что мужчина должен ходить в мужское заведение, а не в салон красоты, куда ходят женщины, — говорит один из основателей таллиннского Barbershop Kutz Александр Шировобоков. — В барбершопе больше свободы, и мужчины чувствуют себя гораздо уютнее”.

По мнению Шировобокова, рост числа барбершопов можно сравнить с тем, как несколько лет назад повсеместно открывались суши-рестораны. Причина бума — во влиянии моды из США, где барбершопы уже давно развиты и очень популярны.



Erakogu: Facebook, Rude Rats

Один из плюсов мужской парикмахерской — наличие необходимого количества времени для каждого клиента. Шировобоков поясняет, что мастера узкого профиля не делают окрашиваний и женских стрижек, ведь эти работы забирают много времени, и потому клиентам-мужчинам не приходится долго ждать. ”В барбершопе всегда найдется время для каждого клиента”, — уверяет он.

В переводе с английского ”барбершоп” как раз и означает ”парикмахерскую”, но все-таки между ними в нынешнем контексте есть различия. ”Мужская парикмахерская и барбершоп, по сути, одно и тоже, но в барбершопе все же предлагается больший спектр услуг, — говорит Шировобоков. — От стрижки волос и оформления бороды до бритья опасной бритвой, маникюра”.

Также существует значимое отличие между салоном и парикмахерской. Барбер столичного заведения Rude Rats в модном Каламая Эган Минцов, в свою очередь, выделяет существенную разницу в цене: ”В барбершопах везде цены, в принципе, одинаковые. Они варьируются примерно от 18 до 24 евро. Если взять именно салоны, то цены у них космические. В них можно отдать и 45 евро за стрижку. В нашем — стрижка обходится около 20 евро”.

Несмотря на наличие времени, как и в других парикмахерских, оплата за услугу не всегда означает качественно выполненную работу. Барбер лично убедился в этом. ”Как-то раз мы с ребятами даже ходили исследовать другие барбершопы: какие у них цены, как они стригут, какие используют инструменты, машинки и краски. Я думаю, что поскольку все это так популярно, не все хорошо выполняют свою работу, например, вместо триммера используют машинки. В то время как мы используем опасные бритвы. Люди не заморачиваются, делают быстро и не просят так много денег”, — делает вывод Минцов.

”Причины нынешней популярности барбершопов просты: мужчины тоже нуждаются в парикмахерских услугах и тоже хотят быть красивыми. А цены на услуги растут пропорционально многим факторам. Роль играют цены на аренду площадей, коммунальные услуги, материалы для работы и так далее”, — комментирует Шировобоков.

Erakogu: Facebook, Kutz

Ухаживать за модными нынче прическами, бородой или усами не так-то просто. К примеру, если клиент фанат аккуратной бороды, то должен знать, что и тут действует правило ”красота требует жертв”. Бороду в идеале нужно оформлять раз в полторы или две недели, а волосы — примерно раз в две или четыре недели.

”Поначалу мне самому нравились классические прически. Нравилось и отращивать бороду, но со временем то ли надоело, то ли устал постоянно ухаживать за ней. Это дело очень нелегкое и требует много времени. Очень часто приходится ходить на тримминг и использовать масла”, — описывает трудности ухода за мужской красотой Минцов.

Мы сравнили цены в пяти таллиннских барбершопах.