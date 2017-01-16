Торги на фондовом рынке Московской биржи приостановлены. Соответствующая информация содержится в сообщении организации.

”В 14:34 мск торги на фондовом рынке приостановлены. Причины уточняются. О времени возобновления торгов будет сообщено дополнительно”, — отметили в пресс-службе торговой площадки.

В последний раз работа биржи приостанавливалась в ноябре 2016 года. Тогда сбой привел к тому, что операции на валютном рынке и рынке цветных металлов не проводились в течение получаса.

Также в ноябре сайт Московской биржи перестал обновляться.

В 2015 году торги приостанавливались несколько раз. Например, 8 сентября был зафиксирован сбой, в результате которого торги остановились на фондовом, валютном и срочном рынках.

Позднее в том же месяце первый зампред Банка России Сергей Швецов сообщил, что регулятор не получал жалоб в связи со сбоями на бирже. По его словам, торговая площадка решила использовать более качественный дата-центр. Инфраструктура биржи переходила на него, с чем и были связаны неполадки в работе.