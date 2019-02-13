Мошенники рассылают от имени Facebook сообщения, в которых угрожают закрытием аккаунта

Сообщение написано якобы от имени службы безопасности Facebook. В нем говорится о том, что человек якобы нарушил правила и должен теперь пройти на ссылке. Мошенники пишут, что если человек этого не сделает, то его аккаунт на Facebook будет заблокирован, что не соответствует действительности.

Если пользователь нажмет на ссылку, то его аккаунт может оказаться в руках мошенников. Похоже, что их интересуют именно страницы предприятий, поскольку обычно они привязаны к кредитным картам, при помощи которых оплачиваются проводимые в Facebook кампании.