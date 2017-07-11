Мошенники пытаются обхитрить автоматы по приему тары с помощью бумажных рулонов

В редакцию Delfi Kasulik поступило сообщение о том, что мошенники пытаются обмануть автоматы по приему тары бутылками из бумаги и этой деятельностью положили в карман круглую сумму. Представитель фирмы подтверждает случившееся, но говорит, что к сегодняшнему дню все автоматы по приему тары сделаны устойчивыми к мошенникам.

По словам беседовавшего с редакцией источника, мошенники пользуются слабостью автоматов и пытаются их обхитрить, пропуская через автомат напоминающие бутылку бумажные рулоны, на которые наклеен штрих-код.

Член правления Eesti Pandipakend OÜ Каупо Карба подтвердил, что в течение последнего квартала в центре Pandipakend действительно стали появляться бумажные бутылки с фальшивым кодом.

По словам Карба, за мошенничество ответственна одна определенная группа людей и в течение пары недель, отслеживая записи камер наблюдения, центр напал на их след, и сейчас мошенникам уже предъявлено обвинение.

Проблема была в машинах одного определенного типа, которая к настоящему моменту в сотрудничестве с производителем решена. Карба подчеркнул, что такое мошенничество никогда не останется тайным, потому что как поблизости от пунктов приема тары, так и на кассах, где получают деньги, как правило установлены камеры наблюдения, которые запечатлеют деятельность мошенников.