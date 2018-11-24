Мошенники перед "Черной пятницей" создали сотни зловредных клонов магазина AliExpress

Мошенники также зарегистрировали похожее на официальное название интернет-магазина доменное имя. Месячная аудитория подобного сайта-клона может составлять до 200 тыс. человек, а ущерб на одного покупателя достигать десятков тысяч рублей, отмечается в сообщении Group-IB.

”Черная пятница” — глобальная распродажа, которая в этом году начнется 23 ноября. В акции участвуют как традиционные ретейлеры, так и онлайн-магазины. С 7 по 21 ноября Group-IB зафиксировала 120 тыс. публикаций с упоминанием ”черной пятницы”, большая часть которых была размещена в социальных сетях — 97%.

Из материалов Group-IB следует, что незадолго до ”черной пятницы” 198 сайтов незаконно копировали товарные знаки и бренды известных марок. Скопированы были также изображения товаров, их описания и цены. Большая часть доменных имен этих сайтов была зарегистрирована в августе 2018 года и имела одного и того же хостинг-провайдера — ISPIRIA Networks Ltd, находящегося в Центральной Америке. Среди скопированных ресурсов — Lamoda, аптека ”Ригла”, Swatch и другие интернет-магазины.

Мошенники создают подобные сайты для продвижения собственных товаров и реализации контрафакта. Опасность также представляют фишинговые ресурсы, созданные для кражи денег и информации о логинах, паролях и банковских картах. По данным Group-IB, сейчас фиксируется 1274 фишинговых атаки в день.