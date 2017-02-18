Moody's улучшило прогноз по кредитному рейтингу России

Международное рейтинговое агентство Moody's изменило прогноз по суверенному рейтингу России с "негативного" на "стабильный". При этом рейтинг государственных облигаций был подтвержден на прежнем уровне Ba1, который считается "мусорным".

Как говорится в заявлении агентства, главной причиной улучшения прогноза стало "принятие правительством среднесрочной стратегии налогово-бюджетной консолидации, которая одновременно понизит зависимость бюджета от нефтегазовых доходов и позволит правительству постепенно пополнить резервы".

Помимо этого, отмечается в пресс-релизе, российская экономика демонстрирует признаки восстановления после почти двухлетней рецессии.

В заявлении агентства указывается, что несмотря на резкое падение курса рубля, сократившее размер российской экономики на 40% в долларовом выражении, Россия является 13-й по величине экономикой в мире и пятой — в Европе.

Вместе с тем перспективы роста экономики страны агентство оценивает как слабые.

"В отсутствие структурных реформ, направленных на снижение проблемы бедности населения, в условиях снижения численности трудоспособного населения и наличия множества других проблем, ограничивающих инвестиции, потенциальный рост экономики оценивается экспертами на уровне 1,5-2% в год", — отмечают в Moody's. Эти темпы ниже, чем в других странах с сопоставимым уровнем жизни.

Ранее Moody's изменило прогноз для российского банковского сектора с "негативного" на "стабильный".

Как отмечали в Moody's, изменение прогноза на ближайшие год-полтора связано с ожиданием улучшения прибыльности банков, которое, по мнению экспертов, станет возможным благодаря медленному восстановлению экономики страны и стабилизации макроэкономических показателей.