24.10.2018, 22:00

Мониторинг: самоуправления помогают молодежи, которая не работает и не учится

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rus.delfi.ee
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фото иллюстративноеFoto: Ester Vaitmaa

По всей Эстонии прошел второй мониторинг системы поддержки неактивной молодежи. 39 местных самоуправлений свяжутся с молодежью, которая нуждается в помощи. Цель системы поддержки молодежной гарантии — предложить поддержку молодежи в возрасте от 16 до 26 лет, которые хотят получить помощь и которые по какой-либо причине не работают и не учатся.

На основании информации регистров стало известно, что среди тех местных самоуправлений, которые участвовали в мониторинге, насчитывается 8407 потенциально нуждающихся в помощи молодых людей, с которыми могут связаться кураторы случая. Куратор случая выясняет, нуждается ли молодой человек в помощи и иногда случается, что молодой человек в ней не нуждается.

”Присоединение к системе поддержки является добровольной процедурой для местных самоуправлений. Однако это хорошая возможность для того, чтобы помочь молодежи в поддержании их самостоятельности, получения образования, повышения готовности к работе, а также в выходе на рынок труда. Проведенный весной пилотный проект помог выяснить количество молодых людей, нуждающихся в помощи. Теперь нужно продолжить работу”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Весной системой поддержки неактивной молодежи начали пользоваться 36 местных самоуправлений. За четыре месяца те местные самоуправления, которые участвовали в мониторинге, успели связаться с половиной из тех людей, которые были в списках потенциальной целевой группы. Более подробные потребности в помощи выяснялись в случае 18% получивших обращение 560 молодых людей, из которых 5% или 156 человек отметили, что нуждаются в помощи, чтобы продолжить получение образования или найти работу.

”Имеющийся опыт кураторов случая в Тарту и в других местных самоуправлений показывает, что мы имеем дело с многообразной целевой группой, где первичный контакт и создание доверительного общения имеет большую важность. Молодежь нуждается в очень разной поддержке. Есть те, кто хотят получить дополнительную информацию по поводу продолжения обучения или работы, а есть те, с которыми не приходится говорить об учебе или работе, потому что в первую очередь нужно решить вопрос проживания, здоровья или различных социальных проблем”, — сказала куратор случая Тартуского городского собрания Келли Илиссон.

По ее словам, молодежь нуждается как в помощи толкования законодательства или в ходатайстве пособий, так и в предложении самих услуг. Поэтому человек, работающий с молодежью должен вести совместную работу со всеми сторонами. Важна как индивидуальная работа с молодым человеком и кейс-менеджмент, так и совместная работа всех сторон.

По сравнению с весной, оказывать помощь молодежи продолжат 25 местных самоуправлений, к которым добавится еще 13 новых местных самоуправлений. 11 местных самоуправлений решили не продолжать использовать систему поддержки неактивной молодежи. Распространенной причиной этому называют нехватку ресурсов, что препятствует оказанию помощи молодежи. Кроме того, по всей Эстонии насчитывается еще 29 местных самоуправлений, которые на данный момент не используют систему поддержки. Это означает, что для многих регионов имеется возможность расширения поддержки, а также можно присоединиться к системе.

Подробнее о присоединении к системе поддержки можно прочитать на портале Tööelu (на эстонском языке).

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