Мониторинг: самоуправления помогают молодежи, которая не работает и не учится

”Имеющийся опыт кураторов случая в Тарту и в других местных самоуправлений показывает, что мы имеем дело с многообразной целевой группой, где первичный контакт и создание доверительного общения имеет большую важность. Молодежь нуждается в очень разной поддержке. Есть те, кто хотят получить дополнительную информацию по поводу продолжения обучения или работы, а есть те, с которыми не приходится говорить об учебе или работе, потому что в первую очередь нужно решить вопрос проживания, здоровья или различных социальных проблем”, — сказала куратор случая Тартуского городского собрания Келли Илиссон.
По ее словам, молодежь нуждается как в помощи толкования законодательства или в ходатайстве пособий, так и в предложении самих услуг. Поэтому человек, работающий с молодежью должен вести совместную работу со всеми сторонами. Важна как индивидуальная работа с молодым человеком и кейс-менеджмент, так и совместная работа всех сторон.
По сравнению с весной, оказывать помощь молодежи продолжат 25 местных самоуправлений, к которым добавится еще 13 новых местных самоуправлений. 11 местных самоуправлений решили не продолжать использовать систему поддержки неактивной молодежи. Распространенной причиной этому называют нехватку ресурсов, что препятствует оказанию помощи молодежи. Кроме того, по всей Эстонии насчитывается еще 29 местных самоуправлений, которые на данный момент не используют систему поддержки. Это означает, что для многих регионов имеется возможность расширения поддержки, а также можно присоединиться к системе.
Подробнее о присоединении к системе поддержки можно прочитать на портале Tööelu (на эстонском языке).