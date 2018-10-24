Мониторинг: самоуправления помогают молодежи, которая не работает и не учится

На основании информации регистров стало известно, что среди тех местных самоуправлений, которые участвовали в мониторинге, насчитывается 8407 потенциально нуждающихся в помощи молодых людей, с которыми могут связаться кураторы случая. Куратор случая выясняет, нуждается ли молодой человек в помощи и иногда случается, что молодой человек в ней не нуждается.

”Присоединение к системе поддержки является добровольной процедурой для местных самоуправлений. Однако это хорошая возможность для того, чтобы помочь молодежи в поддержании их самостоятельности, получения образования, повышения готовности к работе, а также в выходе на рынок труда. Проведенный весной пилотный проект помог выяснить количество молодых людей, нуждающихся в помощи. Теперь нужно продолжить работу”, — сказала министр здоровья и труда Рийна Сиккут.

Весной системой поддержки неактивной молодежи начали пользоваться 36 местных самоуправлений. За четыре месяца те местные самоуправления, которые участвовали в мониторинге, успели связаться с половиной из тех людей, которые были в списках потенциальной целевой группы. Более подробные потребности в помощи выяснялись в случае 18% получивших обращение 560 молодых людей, из которых 5% или 156 человек отметили, что нуждаются в помощи, чтобы продолжить получение образования или найти работу.