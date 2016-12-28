Монголия обратилась к российской стороне с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льготного кредита на сумму около 100 миллиардов рублей (1,575 млрд евро), сообщает Lenta.ru со ссылкой на "Интерфакс". При этом представители азиатской страны не уточнили, на какие цели нужны им деньги.

Москва отказала в выдаче средств, поскольку "в отсутствие информации монгольской стороны о целях запрашиваемого кредита и приемлемых для монгольской стороны его финансовых параметрах российская сторона не имеет возможности предметно проработать обращение партнеров", отмечается в протоколе встречи представителей двух стран.

Заседание российско-монгольской межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству прошло 13 декабря в Улан-Баторе.

В феврале президент России Владимир Путин подписал закон о списании долга Монголии перед Россией. Согласно договору, долг размером 174,2 миллиона долларов прощается на 97 процентов. Кредит был просрочен Монголией.