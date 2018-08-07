Молодые предприниматели призывают эстонские фирмы жертвовать компьютеры тем, у кого их нет

Все успешные фирмы в Эстонии каждые три-четыре-пять лет обновляют свою компьютерную технику. Кто-то ”за копейки” отдаёт их перепродавцам, кто-то осуществляет ими первый взнос за новые компьютеры. Безусловно, это какая-то сумма в плюс каждой фирме, но богаче от этого никто не станет, написано в пресс-релизе ассоциации.

В пресс-релизе ассоциации сказано, что сотни детей и подростков в Эстонии лишены не то что доступа к интернету, а даже не имеют возможности изучать компьютерные навыки, становится грустно. Это дети из малообеспеченных семей и детских домов.

Ведь если фирма передаст устаревшие компьютеры не ”в утиль”, а молодым ребятам, которые смогут начать познавать компьютерные азы, то многие из них начнут думать по-другому, а, возможно, кого-то из этих молодых людей судьба даже приведет на работу в те самые фирмы, которые когда-то пожертвовали компьютеры на благое дело.

Ассоциация молодых предпринимателей Эстонии призывает предпринимателей связаться по электронной почте meienoored@gmail.comили по телефону +372 585 02 585.