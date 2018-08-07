07.08.2018, 21:30

Молодые предприниматели призывают эстонские фирмы жертвовать компьютеры тем, у кого их нет

 (3)
rus.delfi.ee
EST 6
Delfi valmis
Foto: Andres Putting

Ассоциация молодых предпринимателей Эстонии (Noorte Ettevõtjate Assotsiatsioon MTÜ) призывает предприятия Эстонии к началу учебного года передать амортизированные, но годные к работе компьютеры молодым ребятам, у которых нет возможности доступа к технике.

Все успешные фирмы в Эстонии каждые три-четыре-пять лет обновляют свою компьютерную технику. Кто-то ”за копейки” отдаёт их перепродавцам, кто-то осуществляет ими первый взнос за новые компьютеры. Безусловно, это какая-то сумма в плюс каждой фирме, но богаче от этого никто не станет, написано в пресс-релизе ассоциации.

В пресс-релизе ассоциации сказано, что сотни детей и подростков в Эстонии лишены не то что доступа к интернету, а даже не имеют возможности изучать компьютерные навыки, становится грустно. Это дети из малообеспеченных семей и детских домов.

Ведь если фирма передаст устаревшие компьютеры не ”в утиль”, а молодым ребятам, которые смогут начать познавать компьютерные азы, то многие из них начнут думать по-другому, а, возможно, кого-то из этих молодых людей судьба даже приведет на работу в те самые фирмы, которые когда-то пожертвовали компьютеры на благое дело.

Ассоциация молодых предпринимателей Эстонии призывает предпринимателей связаться по электронной почте meienoored@gmail.comили по телефону +372 585 02 585.

Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Испанский истребитель произвел по ошибке запуск боевой ракеты в районе Отепя. Ракету разыскивают

07.08.2018
Сегодня в 15.44 в тренировочной зоне военно-воздушных сил в районе Отепя произошло ЧП — испанский истребитель Eurofighter по ошибке произвел запуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Точная траектория движения ракеты, ее местоположение и статус выясняются.
Подробнее

Жесткая конкуренция среди продавцов топлива перекинулась и на продовольственную сферу

07.08.2018
Рост акцизов и приграничной торговли приводят к ужесточению конкуренции среди продавцов топлива, что в свою очередь приводит к расширению сферы продажи продуктов питания, пишет Eesti Päevaleht.
Подробнее


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Случайный пуск боевой ракеты с истребителя под Отепя и начало регистрации на бесплатные курсы эстонского

07.08.2018
Сегодня днем в районе Отепя испанский истребитель по ошибке произвел пуск боевой ракеты класса ”воздух-воздух”. Силы обороны разыскивают ракету и просят население сообщать о предметах, похожих на нее или ее обломки. Ищущие возможность бесплатно выучить эстонский язык уже в среду могут зарегистрироваться на курсы на необходимую категорию. Не опоздайте.

Эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых материалов дня.
Подробнее


Аэронавигационную службу Эстонии уведомили о выпущенной испанским истребителем боевой ракете только спустя пару часов

07.08.2018
Член правления акционерного общества ”Аэронавигационная служба Эстонии” Юллар Салумяэ сказал Delfi, что об ошибочном запуске испанским истребителем ракеты ”воздух-воздух” службу проинформировали после шести вчера.
Подробнее

ФОТО: Государственные чиновники пофантанировали идеями вместе с нарвскими. Что может реализоваться?

07.08.2018
Государственные чиновники, представители 16 учреждений — министерств, ведомств и государственной канцелярии — в рамках двухнедельных ”полевых работ” в Ида-Вирумаа сегодня обсудили с нарвскими чиновниками перспективы развития приграничного города. Мэр Нарвы Тармо Таммисте больше всего надеется на поддержку государства в борьбе Нарвы за титул Культурной столицы Европы 2024 года и говорит, чего точно ждать от государства не следует.
Подробнее

-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
290,- €
269,70 €
-35% Meeste käekell Police VANTAGE X PL.13077MPBS/02
105,- €
68,25 €
-15% Meeste käekell Police TROOPER PL.14382JSB/04M
175,- €
148,75 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Safari
69,- €
27,60 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede/Gold
290,- €
269,70 €

В полиции рассказали, как часто происходят связанные с огнестрельным оружием вызовы

07.08.2018
В последнее время полиции поступает относительно много вызовов, связанных с использованием или позиционированием оружия или похожего на оружие предмета. Для окружающих подобного рода ситуации являются довольно пугающими.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Полицейского признали виновным в утечке секретной информации и других нарушениях закона

07.08.2018
Сегодня в Пярнуском уездном суде в порядке согласительного производства признали виновным капитана полиции Ляэнеской префектуры, обвинявшегося в утечке информации, являющейся государственной тайной — в разглашении информации о слежке, в уничтожении доказательств по уголовным делам, а также в в искусственном их создании.
Подробнее

Машинист поезда Elron спас бежавшего по железной дороге двухлетнего малыша

07.08.2018
Сегодня в дообеденное время машинист поезда Elron, пересекавшего таллиннский микрорайон Рахумяэ, заметил малыша, бежавшего по железной дороге. Машинист остановил поезд, и при помощи полиции ребенок вернулся к своим родителям.
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Четыре причины посетить Ида-Вирумаа
По необъяснимой причине многие жители Эстонии считают Ида-Вирумаа далеким и чужим уездом. На самом деле этот сланцевый уезд – один из наиболее быстро развивающихся туристических регионов, который может удивить всех посетителей независимо от цели визита. Здесь столько же различных возможностей, сколько и ответов на вопрос о том, что привлекает сюда людей снова и снова. Так как лето благоволит, то самое время чуть ближе познакомиться с некоторыми наиболее яркими уголками Ида-Вирумаа. Ясно одно: в Ида-Вирумаа скучать не придется никому!
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Очищение и увлажнение! Как правильно ухаживать за кожей летом

07.08.2018
Летом на кожу воздействуют множество неблагоприятных факторов: солнечные лучи, ветер, высокая температура окружающего воздуха. Все они ухудшают состояние кожи, делая ее более подверженной воспалительным процессам и возрастным изменениям. О том, как правильно ухаживать за кожей в летний период Delfi рассказала Элла Туз, косметолог и врач дерматовенеролог, представитель Vitaclinika.
Подробнее