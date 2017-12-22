Молодой человек съел в Maxima пять орехов и теперь должен выплатить 1000 евро

Молодой человек украл в магазине пять орехов, что обошлось ему в общей сложности в 1000 евро.

Суд признал виновным 24-летнего Леонида, который совершил кражи в магазинах Maxima и Konsum. В первом магазине он съел пять орехов и попытался вынести еще пять. В Konsum молодой человек украл водку.

Согласно обвинению, 14 ноября, во второй половине дня, Леонид взял в торговом зале магазина Maxima в Синди с целью незаконного присвоения 10 обжаренных фисташковых орехов, пять из которых он съел в зале, а еще пять стоимостью 0,21 евро пронес мимо кассы. В отношении последних пяти орехов мужчине не удалось довести преступление до конца по причине задержания охранниками.

Также в мае этого года молодой человек взял в торговом зале магазина Kosnum в Пярну бутылку Nemiroff Brich стоимостью 7,99 евро.

В ноябре Пярнуский уездный суд признал Леонида виновным и наказал его тремя месяцами условно. Кроме того, мужчина должен возместить стоимость водки и оплатить процессуальные расходы в размере 1000 евро. Приговор вступил в силу на прошлой неделе.