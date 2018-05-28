Молодежь предпочитает летом работать в торговле

В торговле большая часть молодежи видит себя этим летом в качестве работника торгового зала, который консультирует клиентов и выкладывает товар. Многие юноши указали в качестве предпочтения работу на складе. Меньше подростков хотели работать за информационной стойкой, за кассой или в охране. В качестве основных плюсов при выборе на лето работы в торговле приводили как раз развитие коммуникационных навыков (71%), гибкий график (55%) и возможность работать параллельно с учебой (51%).

Треть ответивших заявили, что вдобавок к работе летом они рассмотрели бы возможность продолжить затем работу именно в торговле. Для того чтобы они с большей долей вероятности связали свою специальность именно с торговлей, по мнению юношей и девушек, в ней должно быть больше возможностей для карьерного роста и должны вырасти зарплаты.

”Карьерных возможностей в торговле действительно очень много, и наша задача — получше ознакомить с ними молодежь, — отметила исполнительный директор Союза торговцев Эстонии Неле Пейль. — Поскольку речь идет об инновационной, постоянно развивающейся отрасли, трудолюбивые и увлеченные молодые люди могут быстро вырасти из кассира в старшего смены, а через несколько лет и в руководителя среднего звена. В нашей отрасли принято продвигать людей внутри организации, а не в плоскости профессионального образования. Поэтому совсем не редкость, когда магазинами заведуют молодые люди на третьем десятке, а многие руководители верхнего звена начинали с кассы или склада. Но, помимо обслуживания, в торговле нужны и другие специальности, от руководителей по закупкам до менеджеров товарных категорий. При этом зарплаты в торговле растут быстрее средней по Эстонии. Но и работа становится все более многогранной, а потому и интересной”.

Торговые предприятия Эстонии предлагают летом работу более чем тысяче юношей и девушек, но рабочие руки любого возраста нужны круглый год.

”Работу в торговле можно совмещать с учебой, воспитанием ребенка, регулярными путешествиями, хобби, заботой о здоровье, — сказала Пейль. — Это не тот сектор, в котором требуется работать с понедельника по пятницу и с девяти до пяти, хотя и такое возможно. Кроме того, торговля подходит для смены специальности: как правило, учеба по совместительству с работой всячески поощряется”.

В Эстонии торговля является вторым по величине сектором экономики после промышленности. Большая доля рабочих мест в торговле приходится на специалистов по обслуживанию клиентов и продавцов: на этих должностях в Эстонии работает 24 000 человек. Около 12 500 человек — это заведующие магазинами, руководители по закупкам, региональные руководители, менеджеры по обслуживанию, более 5500 человек работают торговыми представителями или менеджерами по работе с клиентами, более 2000 заняты в сфере маркетинга. Работников малых торговых точек, мелких предпринимателей в сфере торговли, в Эстонии около 1200.

В опросе приняли участие 307 человек в возрасте от 15 до 25 лет. Опрос проводил исследовательский центр Socio.