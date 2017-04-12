Молодежь получит дополнительное госпособие на образование и деятельность по интересам

Принятые сегодня в Рийгикогу поправки в законодательство послужат основой для оказания дополнительных мер государственной поддержки образования и деятельности по интересам для молодежи, сообщает Министерство образования и науки.

Выделенные средства пойдут на то, чтобы деятельность по интересам стала доступна большему числу молодых людей, а также на обеспечение более широких возможностей выбора образования по интересам в сельской местности.

Государство будет оказывать дополнительную поддержку образованию по интересам и деятельности по интересам с сентября этого года, в бюджете на 2017 год на эти цели предусмотрено 6 миллионов евро. Начиная с 2018 года сумма выделяемых субсидий увеличится до 15 миллионов евро в год.

Министр образования и науки Майлис Репс сказала, что государство поможет местным самоуправлениям в предоставлении нашей молодежи больших возможностей для занятий по интересам независимо от того, живут ли они в крупном городе или в сельской местности.

”Неравные обстоятельства не должны препятствовать молодежи в их увлечениях, потому что в противном случае они могут остаться без тех знаний, умений и опыта, которые обеспечивает участие в деятельности по интересам, и которые могли бы пригодиться им в дальнейшей жизни. Государственная система субсидирования поможет уравнять эти различия и устранить узкие места”, — сказала министр Репс.

Она добавила, что выделенные государством средства дополняют соответствующие отчисления местных самоуправлений, однако ответственность за организацию образования и деятельности по интересам в дальнейшем по-прежнему лежит на муниципальных властях.

Дополнительные средства из государственного бюджета выделяются на то, чтобы обеспечить большую доступность образования и деятельности по интересам и расширить выбор и возможности участия. Местные самоуправления должны предлагать молодежи образование и деятельность по интересам как минимум в трех областях: культура, спорт, а также естественные и точные науки и технологии.

Поправки в закон позволят выделить из государственного бюджета дополнительные средства на поддержку образования и деятельности по интересам. При исчислении дополнительных денег, выделяемых волостям и городам, за основу берутся следующие компоненты: число молодых людей; число молодых людей с недостатками здоровья; число молодых людей в возрасте от 7 до 19 лет, проживающих в семьях, испытывающих трудности в повседневной жизни; финансовые возможности единицы местного самоуправления; региональная доступность образования по интересам и деятельности по интересам.

Законом предусмотрено, что волости и города составляют программу использования дополнительного пособия, в которой указано число молодых людей, участвующих в образовании и деятельности по интересам, возможности участия, описаны проблемные места и действия для их разрешения. Обзор результатов деятельности и числа принимающих участие молодых людей предоставляется в Министерство образования и науки ежегодно.

Выделяемые средства пойдут также на поддержку представительских организаций, а также консультирование и укрепление сотрудничества между самоуправлениями

Выделяемое местным самоуправлениям пособие составляет 95% от всех государственных субсидий на образование по интересам и деятельность по интересам. Вторая часть государственных субсидий выделяется на развитие сотрудничества местных самоуправлений, консультирование при составлении программ и проведение мониторинга. Третью часть составляют средства на улучшение качества работы представительских организаций по интересам, например, на разработку методик, дополнительное обучение, улучшение функционирования сети и обмена информацией.

Точные условия и порядок выделения пособия самоуправлениям в дальнейшем будет определяться постановлением Правительства, точные условия поддержки объединений представителей — постановлением министра образования и науки. Выделяемые для самоуправлений суммы определяются распоряжением Правительства.

Принятые сегодня в Рийгикогу поправки в закон о молодежной работе, закон о школах по интересам и закон о частных школах вступят в силу 1 июля.