Молочное предприятие Tere присоединится к Farmi Piimatööstus

Департамент конкуренции утвердил ходатайство AS Maag Grupp, на основании которого AS Tere присоединится к AS Farmi Piimatööstus. На первом этапе объединения Tere продолжит работу как дочернее предприятие Farmi Piimatööstus. Торговые марки предприятия останутся прежними. Долгосрочная стратегия для присоединившегося предприятия будет разработана в процессе реализации плана санации.

”На первом этапе объединения Tere продолжит работу в качестве дочернего предприятия Farmi Piimatööstus, которое при сотрудничестве с материнской компанией является почетным и надежным партнером для всех клиентов и эстонских производителей молока”, — сказал председатель совета AS Maag Grupp Роланд Лепп. ”После объединения мы обретем уверенность и финансовую стабильность, которой не хватало поставщикам молока, работникам предприятия и кредиторам. Разнообразный ассортимент Tere обладает высоким качеством и ценится потребителями, но именно финансовая сторона привела к нестабильности. Решение Департамента конкуренции значительно улучшит ситуацию в эстонском сельском хозяйстве”.

”Цена на сырое молоко зависит от возможностей экспорта молочной продукции и уровня цен на мировом рынке, но местные переработчики играют важную роль в обеспечении производственных мощностей и стабильности молочного рынка”,- рассказал Роланд Лепп. ”Объединение двух молокообрабатывающих предприятий положительно отразится на всем сельском хозяйстве и производственных предприятиях Эстонии, а также повысит их конкурентоспособность на экспортных рынках. Мы планируем быстро расти, потому что уверены, что после объединения сможем достичь большего, чем удавалось до сих пор. Синергия двух предприятий дает для этого хорошие предпосылки”.

”Присоединение дает Tere возможность продолжить производство и использовать свой потенциал с большей силой”, — сказала руководитель AS Tere Маргит Тальтс. ”Мы будем использовать производственные возможности, которые не применяли до сих пор, чтобы повысить ценность эстонского сырого молока. Одновременно мы сможем значительно увеличить производство сухого обезжиренного молока. На объединенных предприятиях мы попробуем увеличить эффективность, поскольку большие производственные мощности создают условия для специализации подразделений”.

По утверждению Маргит Тальтс, в результате объединения появятся предприятия, которые будут смотреть за пределы эстонского рынка. ”У объединенных предприятий лучше возможности для роста экспорта и достаточно производственной мощи, чтобы повысить объем продаж в близлежащих странах”, — сказала Маргит Тальтс. ”Tere также активно занимается развитием продукции. Уже в июле обновят формы основных молочных упаковок. Один из самых старых и любимых продуктов — Merevaik — получит упаковку с юбилейным дизайном. Осенью на рынок поступит новая серия продукции”.

15 марта 2017 года Maag Grupp подало ходатайство в Департамент конкуренции о присоединении Tere к Farmi Piimatööstus. Департамент выдал разрешение на присоединение 4 июля. Разрешение позволяет Maag Grupp приобретать акции Tere. На первом этапе присоединения Tere продолжит действовать как дочернее предприятие Farmi Piimatööstus.

Программа санации по-прежнему находится в процессе утверждения. Когда Харьюский уездный суд ее утвердит, это позволит Tere вместе с Maag Grupp выплатить все задолженности согласно программе санации и продолжить ежедневную работу над ростом и развитием предприятий.