Молочное предприятие Tere присоединится к Farmi Piimatööstus

Margit Talts Foto: Priit Simson

Департамент конкуренции утвердил ходатайство AS Maag Grupp, на основании которого AS Tere присоединится к AS Farmi Piimatööstus. На первом этапе объединения Tere продолжит работу как дочернее предприятие Farmi Piimatööstus. Торговые марки предприятия останутся прежними. Долгосрочная стратегия для присоединившегося предприятия будет разработана в процессе реализации плана санации.