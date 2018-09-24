Молочное предприятие Tere AS возобновляет экспорт в Японию

”Мы постепенно начинаем возобновлять экспорт в Японию и надеемся зарекомендовать себя в глазах местных промышленных клиентов”, — рассказала председатель правления Tere AS и Farmi Piimatööstuse AS Катре Кываск. ”Нашим конкурентным преимуществом на этом рынке является большое содержание белка в сыворотке, высокое качество и производственные объемы”.

По словам Катре Кываск, японской бизнес-культуре свойственна долгосрочная перспектива, поэтому высоко ценятся не только товары и услуги высокого качества, но доверительные отношения с партнером, которые выстраиваются годами.

”Наше предприятие и раньше экспортировало свои продукты в Японию, однако сотрудничество с Marubeni завершилось в сложном для Tere 2016-м году. Поэтому повторное подписание договора с Marubeni имеет для нас символическое значение. На международной арене сам факт сотрудничества с Японией — это знак отличия”, — подтвердила Кываск.

Подписанию договора о поставках предшествовали напряженные переговоры, длившиеся примерно три четверти года. ”Мы благодарим всех, кто внес свою лепту в процесса возобновления экспорта в Японию. Я верю и надеюсь, что это послужит началом долгого плодотворного сотрудничества”, — отметила Катре Кываск.

Консолидированный оборот Tere и Farmi в 2017-м году составили 106 млн евро, из которых экспорт составил 20%.