Молчание цыплят: Tallegg строит забор вокруг скандально известной инкубаторной станции

Ранее Delfi писал о том, как случайный прохожий обнаружил живых цыплят в мусорном контейнере около инкубаторной станции Tallegg в поселке Лоо. Инцидент перерос в настоящий скандал.

Теперь же фирма строит забор вокруг инкубаторной станции. Неужели для того, чтобы больше никто не услышал пищащих выброшенных цыплят, проходя мимо?

По словам председателя правления HKScan Анне Мере, забор строится для того, чтобы в контейнеры с животными отходами не попал общий мусор, так как инцидент показал, что около инкубаторной станции проходит много народа.