"Мой *** — чистый". Музей купил скандальную карикатуру с Мартином Хельме за 1500 евро(7)
Тартуский художественный музей купил у художницы Кади Эстланд ее самое известное произведение за 1500 евро.
Тартуский художественный музей купил у художницы Кади Эстланд ее самое известное произведение за 1500 евро.
В 2016 году феминистка Эстланд опубликовал на своей станице в Facebook карикатуру, на которой Мартину Хельме на шею был прикреплен слюнявчик с надписью "Minu munn on puhas" — "Мой *** (мужской половой орган) чистый". Позже карикатуру даже публиковало издание Sirp.
Сам Хельме, естественно, был недоволен данным произведением и поинтересовался, не является ли публикация данной картинки примером разжигания ненависти.
Сама Эстланд объяснила рождение карикатуры тем, что просматривала фотографии с дня рождения музея Kumu и решила так их прокомментировать.
"Я заметила, что вместо художников на фотографиях с мероприятия позировал в последнее время набравший большую популярность Мартин Хельме — политик-маскот разжигания ненависти, мизогинии и прочего. […] Для меня это было совершенно неприемлемо, учитывая как много именно люди сферы искусства прикладывают усилий, чтобы бороться за полностью противоположные ценности", — отметила Эстланд.
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