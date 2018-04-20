Модельер: в повседневной жизни человек не нуждается в полиэтиленовых пакетах

Советник Министерства окружающей среды Пеэтер Эек также подчеркнул, что пластиковые пакеты часто используют без особой необходимости. ”В Руанде и в некоторых других африканских государствах, например, запрещено использование полиэтиленовых пакетов, но в Европе таких примеров еще нет. Во Франции и в Италии можно продавать только биоразлагающиеся пакеты. В большинстве случае отсортированный мусор можно отнести в контейнер или в ящик для сбора биоотходов и без пакета”, — рассказал Пеэтер Эек.

”Большой проблемой является пенный полистирол, из которого изготавливают кофейные стаканчики и подставки. В больших городах Америки запрещены стаканчики и подставки из пенного полистирола. Попав, например, под автомобильные колеса, он превращается в мелкий пластиковый мусор, который ветер гоняет туда-сюда. На прилавке с фруктами вместо таких подставок можно использовать картонные”, — сказал Пеэтер Эек.

Старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд отметил, что Таллинн уже долгие годы занимается вопросами предотвращения распространения мусора — каждую весну проводят толоки и собирают пластик на берегу моря. ”Цель толоки — это повышение осведомленности людей. Школьники таким образом узнают о том, что пластик является проблемой. Если мы не знаем или не видим, например, что происходит с отходами в морской воде, то мы не можем это предотвратить. Если мы завтра запретим полиэтиленовые пакеты — это вызовет шок. Но с шока и начинаются изменения. Смелые политические решения иногда способствуют началу большой дискуссии”.

Модератор дискуссии и руководитель проекта Killerkott Аннели Охвриль сказала, что проблема с мусором стоит остро, поскольку мы производим ежегодно 4 миллиарда тонн мусора, из которых 1,6 млрд тонн составляет бытовой мусор. ”Многое из этого оказывается на природе — в море ежегодно попадает 8 миллионов тонн пластика. По оценке ООН, к 2050-му в море будет больше пластика, чем рыбы. Проблема действительно серьезная, и для того, чтобы ее решить, мы должны начать с самих себя”.

В дискуссии приняли участие старейшина Пыхья-Таллинна Раймонд Кальюлайд, модельер Реэт Аус, эксперт по экологии Пеэтер Эек и руководитель проекта Killerkoti Аннели Охвриль.