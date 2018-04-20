Модельер: в повседневной жизни человек не нуждается в полиэтиленовых пакетах

В рамках прошедшей вчера в Põhja Rimi дискуссии ”Возможна ли в Эстонии жизнь без пластиковых пакетов и упаковок?” модельер и создатель новых текстильных сумок Реэт Аус сказала, что человек не нуждается в повседневной жизни в полиэтиленовых пакетах, поэтому сама она не использует их уже на протяжении многих лет.
”Пакет, с которым можно ходить в магазин много раз — это разумный выбор, а пакет, который будут использовать полчаса — нет. Брать пакет, чтобы потом выносить в нем мусор, тоже нет смысла, потому что если все хорошо продумать, то не будут появляться отходы, нуждающиеся в отдельной упаковке”, — рассказала Реэт Аус. ”Делая покупки в магазине, нужно задумываться о том, сколько мусора потом придется выкидывать. Биоотходы — это единственное, что вызывает проблему т.н черного мусора, однако и для их сбора созданы все условия. Нужно просто продумывать свои действия”.
По мнению Реэт Аус, Эстонию можно превратить в государство без отходов: ”Я долгое время занимаюсь дизайном и работаю над тем, чтобы излишки производства возвращались в среду потребления — у нас есть для этого необходимые знания и навыки. Например, новые текстильные сумки Rimi изготовлены из остатков ткани массового производства, в связи с чем были произведены специальные экологические расчеты. Мы сэкономили воду и энергию, которые потратили бы на производство новой ткани и ее обработку. Вопрос в том, почему это не является приоритетом, а государство обращает на это меньше внимания, чем должно”.