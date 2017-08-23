Мобильный оператор продал ”золотой” номер, на который… нельзя позвонить

Жительница Таллинна Инна Боронец заплатила деньги, чтобы получить красивый телефонный номер, а в итоге выяснилось, что из некоторых сетей позвонить на него вообще нельзя. Женщина, которая приобретала номер для бизнеса, уверяет, что потерпела убытки — порядка 1500 евро. Оператор же сначала предложил ей скромную компенсацию, но в итоге решил проблему, пишет "МК-Эстония".

Инна держит салон по стрижке собачек, поэтому для вывески хотела заказать себе ”красивый” и легкозапоминающийся номер. Нашли и подключили номер в Tele2, заказали вывеску, напечатали визитки, разместили рекламу и объявления — на это у Инны ушло порядка 1000 евро. И стали ждать.



”За это время позвонили несколько клиентов — то есть номер работал, — рассказывает Инна. — Спустя две недели выяснилась шокирующая подробность: с некоторых сетей на этот номер дозвониться нельзя! Говорят, что не используется…”

Упорство и труд



Выяснилось это так: клиентка не могла найти дверь салона и, стоя под вывеской, решила позвонить. На мобильный не дозвонилась, позвонила на настольный. И потом рассказала Инне, что вместо гудков слышала: ”Number ei ole kasutusel” (эст. ”номер не используется” — прим. ред.).



”Это был клиент Telia. Я попросила других своих знакомых позвонить мне на этот номер — та же картина маслом: номер не используется, — рассказывает дама. — Звоню в Tele2, мол, так и так. Они говорят: сейчас проверим и перезвоним. Перезванивают: да, действительно, Telia этот номер просто не видит, поэтому и такой результат”.



Инна говорит, что можно только предположить, скольких клиентов она потеряла только потому, что они до нее не смогли дозвониться… По ее оценкам, ущерб в общей сложности — порядка 1500 евро.



”Ведь человек обычно не будет в такой ситуации искать какие-то еще номера, — рассуждает она. — Позвонил, услышал, что номер не используется, и обратился в другой салон”.



В Tele 2 Инне, по ее словам, посоветовали поменять номер. Этот вариант ее не устроил, ведь визитки и вывеска уже готовы, заказывать новые — дополнительные расходы.



”Мне сказали, что эту проблему нельзя решить в принципе! Вообще!” — вспоминает она.



Однако Инна опускать руки не стала и написала заявление, потребовав или привести номер в рабочее состояние, или возместить ущерб. Видимо, это заявление попало в правильные руки, потому что вскоре ей снова позвонили.



Два месяца — за один день



”Молодой человек сказал, что он пообщался с руководством, вариантов кроме как менять номер нет, и готов нам предложить компенсацию… в размере 50 евро! — рассказывает женщина. — По сравнению с убытками от неработающего ”золотого” номера, эта сумма — смехотворна. Меня это не устроило, и я сказала, что пусть они лучше сделают так, чтобы на номер, который они продали, все-таки можно было бы звонить”.



Помимо абонентов Telia, на этот номер не могли звонить и с настольных телефонов.

”Через час молодой человек сообщил, что проблему решить можно. Но долго — уйдет порядка двух месяцев”, — рассказывает Инна.



А еще через час — снова звонок: ”Ваша проблема решена! Из сети Telia уже можно звонить, а настольным телефоном будет можно через двое суток”.



”То есть за сутки проблема превратилась из нерешаемой в принципе в ту, которую уже решили, — смеется женщина. — Мы с мужем шутим: два месяца прошли за один день”.



Если же серьезно, то она считает, что это удалось только благодаря их настойчивости и тому, что проблемой занялся сотрудник, который действительно работает.



”Я полагаю, что там дело было в нескольких галочках, которые нужно было проставить в нужных местах, чтобы Telia и другие фирмы видели этот номер, — считает Инна. — И мне кажется, что мы не одни такие, кто попал в такое положение. Просто многие опускают руки, слыша ”проблему решить нельзя, меняйте номер”. Поэтому мы и решили рассказать свою историю, чтобы люди были настойчивы и отстаивали свои права”.



Комментарий Tele2 был краток: ”Сотрудник при заключении договора случайно ошибся. Мы нашли возможность решить проблему в течение двух дней. Клиент остался доволен”.