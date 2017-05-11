Мобильный оператор готов поделиться с государством данными о передвижении клиентов

Обработка больших массивов данных, включая анализ траекторий передвижения пользователей мобильными телефонами, позволит гораздо эффективнее организовать коммунально-транспортную систему нашей страны, уверен руководитель Tele2 Арго Виркебау.

”Анализ big data, или больших баз данных, существенно повысит эффективность государства и снизит тарифы на услуги для конечного потребителя. Речь идет, по сути, о пока еще неиспользованном потенциале развития городского пространства, транспортной системы, школьной сети и сектора логистики в целом”, — сообщил Виркебау.

По его мнению, государство сможет сэкономить значительные суммы, если при принятии решений будет руководствоваться результатами анализа больших баз данных. Это позволит более целесообразно планировать железнодорожные маршруты, строить культурные центры и школы, назначать время отправления автобусов, паромов и т.п.

”А заодно утихли бы споры по поводу государственной реформы, железной дороги Rail Baltic и 4-полосного шоссе Таллинн — Тарту”, — уверен руководитель Tele2.

”На фоне бурного развития интернета вещей такой анализ приобретает особое значение, поскольку окружающие нас ”умные” предметы генерируют гигантский объем информации”, — подчеркнул он.

Сегодня проводится огромное количество разных измерений, добавил он, однако полученными результатами пока некому распорядиться.

И здесь телекоммуникационные предприятия могли бы внести свою лепту, передав в распоряжение государства анонимные схемы передвижения людских потоков.

”Не исключено, что в дальнейшей перспективе люди также станут делиться данными о своем передвижении с различными службами, чтобы получать более выгодные или подходящие услуги. Например, требовать снижения тарифов дорожного страхования в случае аккуратной и безаварийной езды”, — отметил Виркебау.