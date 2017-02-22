Мобильный интернет: Telia лидирует по скорости, Tele2 — по росту качества

В декабре 2016 и январе 2017 года ДТН измерял по всей Эстонии скорость передачи данных мобильного интернета в сетях Telia, Elisa и Tele2. Цель замеров — сбор и распространение информации о зонах покрытия и скоростях передачи данных мобильного интернета. По всей Эстонии было осуществлено 159 статических замеров в фиксированных точках и 1463 замера в движении, во время езды на автомобиле.

Средняя входящая скорость 4G-интернета Telia достигает 72,5 Мбит/с

По сравнению с другими мобильными операторами Эстонии, в 4G-сети Telia была достигнута наивысшая входящая и исходящая скорость.

В фиксированных точках замера средняя входящая скорость в сети Telia составляла 72,5 Мбит/с, а исходящая скорость – 27,5 Мбит/с. В сети Tele2 скорости достигали соответственно 52,5 и 22,7 Мбит/с, а в сети Elisa – 47,3 и 20,6 Мбит/с. В 65 процентах случаев в фиксированных точках замера входящая скорость в сети Telia превышала 50 Мбит/с.

В случае замеров в движении самые высокие средние скорости были также достигнуты в сети Telia: 46,7 Мбит/с входящая и 17 Мбит/с исходящая.

Читать еще

Кроме того, результаты замеров показали, что в фиксированных точках замера покрытие сети 4G Telia достигало 99 процентов, при замерах в движении – 97 процентов.

В 2016 году Telia установила по всей Эстонии 399 новых базовых станций мобильной связи и выстроила более 130 локальных решений в различных зданиях.

«На сегодняшний день мы, вкладывая в местный рынок около 45 миллионов евро в год, являемся третьим по величине инвестором в Эстонии. Развитие современной мобильной сети – один из наших приоритетов, что подтверждают и замеры ДТН. Мы предоставляем своим клиентам 4G-сеть с наилучшими покрытием и скоростью», – сказала директор по технологии Telia Eesti Кирке Саар.

Tele2 опережает конкурентов по росту качества мобильного интернета

Tele2 обошел Elisa и занял второе место по качеству услуги передачи данных.

Как показали последние замеры ДТН, все операторы Эстонии повысили в прошлом году входящую скорость мобильного интернета, и больше всех Tele2. Так, в 159 местах замеров в сети Tele2 средняя входящая скорость достигала 52,5 Мбит/с, что на 40,19% выше, чем в ноябре 2015 года.

Замеры также показали, что Tele2 расширил покрытие 4G-сети на 12,5% (общее покрытие 96%). Зона действия 4G-сети Telia увеличилась за прошлый год на 1%, у Elisa – на 7,6% (93%).

«Результаты замеров и практика свидетельствуют о том, что нам удалось достичь такого уровня мобильного интернета, когда уже можно говорить о достойной смене постоянному интернет-соединению», – считает руководитель радиосети Tele2 Танел Сарри.

Tele2 опережает своих конкурентов по скорости мобильного интернета в семи уездных центрах: Йыгева (98,85 Мбит/с), Курессааре (107,57 Мбит/с), Пылва (65,97 Мбит/с), Пярну (120,58 Мбит/с), Рапла (130,34 Мбит/с), Тарту (124,43 Мбит/с и Валга (116,8 Мбит/с). Кроме того, у Tele2 показал лучшие результаты в Йыхви (102,05 Мбит/с), Силламяэ (113,31 Мбит/с), Нарва-Йыэсуу (86,2 Мбит/с) и в таллиннском районе Ыйсмяэ (121,21 Мбит/с).

По данным ДТН, самый быстрый мобильный интернет зафиксирован в Кейла – средняя входящая скорость соединения 198,32 Мбит/с, что примерно на треть выше, чем у других операторов.

За последние пять лет Tele2 инвестировал в развитие своих сетей и базовых систем порядка 48 миллионов евро и только за один 2016 год ввел в эксплуатацию 349 новых базовых станций. Кроме этого, в прошлом году особое внимание было также уделено повышению средней скорости интернета в масштабах всей страны и расширению зоны действия 4G-сети в приграничных районах и небольших населенных пунктах.