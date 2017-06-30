Мобильные уведомления Swedbank сообщат о поступлении денег или э-счетов

Swedbank обновил свой мобильный банк и теперь предлагает своим частным клиентам, чьи смарт-устройства работают на операционной системе Android, быстрые мобильные уведомления о происходящем на счете. Пользователи с iOS получат доступ к уведомлениям в ближайшее время. С помощью обновления можно получить оперативную информацию о поступивших суммах, э-счетах, достижении минимального лимита остатка на счете, а также о приближении срока оплаты э-счета, сказано в пресс-релизе Swedbank.

”Число активных пользователей мобильного банка Swedbank приближается к 170 000 человек и продолжает быстро расти. Для того чтобы банк в мобильном телефоне приносил максимальную пользу, мы постоянно занимаемся развитием новых возможностей, — говорит руководитель отдела цифровых услуг Swedbank Агнес Ойдсалу. — Большинство владельцев смартфонов привыкли пользоваться уведомлениями для быстрого получения информации. Мы также хотим предлагать своим клиентам с помощью таких сообщений более удобную и оперативную информацию о том, что происходит на их банковском счете”.

Мобильный банк высылает автоматические сообщения также об удачном или неудачном осуществлении платежей по кредиту или о том, что э-счет оплатить не удалось. Клиенты могут сами выбирать, какие уведомления они считают важными, самостоятельно включать и выключать их в настройках.

”С помощью этого нововведения банк еще больше заботится о клиенте, чтобы он имел возможность посвятить свое время вещам более важным, чем повседневное отслеживание платежей и счетов. Больше нет нужды беспокоиться, что какой-либо важный счет останется не оплаченным или что деньги неожиданно закончатся”, — добавила Ойдсалу.

В настоящий момент можно получать следующие уведомления:

• На Ваш счет поступили деньги. В интересах безопасности в уведомлении сумма не указывается. Для того чтобы посмотреть поступившую сумму, следует нажать на уведомление, ввести телефонный код безопасности, узор или открыть телефон с помощью сканера отпечатка пальца. Уведомления можно получать только о своих счетах и о поступлении денег как на расчетные, так и на кредитные счета. При перечислении денег между своими счетами, уведомления не отправляются.

• Остаток на счете достиг установленного Вами лимита. Речь идет об удобной новинке, позволяющей устанавливать минимальную границу, при достижении которой мобильный банк отправляет уведомление. Это позволяет избегать ситуаций, когда в магазине случайно выясняется, что на счете недостаточно средств.

• Ваш кредитный платеж удался/не удался. Мобильный банк извещает пользователя о том, снята ли сумма кредита со счета. Так можно избежать ситуаций, когда из-за недостачи нескольких евро клиент становится должником перед банком, не зная об этом.

• Вам поступил э-счет. Мобильный банк извещает о поступлении э-счетов.

• Оплата Вашего э-счета не удалась. По аналогии с платежами по кредиту, мобильный банк извещает и о неудачной попытке оплатить э-счет.

• Приближается срок оплаты Вашего э-счета. Извещение поступает за 24 часа до наступления срока и лишь в том случае, если счет необходимо оплатить вручную.