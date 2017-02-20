Мобильное приложение SEB запрашивает доступ к телефонной книге — что это значит?

Инспекция по защите данных провела контроль восьми приложений мобильных банков, чтобы выяснить, отвечают ли они требованиям по защите данных. Среди всех приложений отличился лишь SEB банк.

Во время контроля были проверены приложения SEB, Swedbanki, LHV, Nordea, Danske, Eesti Krediidipank, Tallinna Äripank и DnB. Из восьми проверенных банков семь не обрабатывают данные телефонной книги пользователя и не просят к ней доступ.

Единственное банковское приложение, запрашивающее доступ к контактам и обрабатывающее эти данные вне приложения, оказалось у SEB банка. Выяснилось, что SEB следует принципам обработки личных данных, а с помощью различных организационных и технологических мер гарантируется, что обработка данных отвечает всем требованиям.

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Кроме того, те контакты, которые не являются клиентами банка, не распознаются, и банк не получает в свое пользование их телефонные номера, домашние адреса, адреса электронной почты и другие личные данные.

После консультации с Инспекцией по защите данных, SEB решил изменить свои условия пользования, чтобы сделать их более прозрачными для клиентов, и чтобы они четко отражали процесс обработки данных.

Целью инспекционного контроля было проверить ситуацию в мобильных приложениях банковского сектора и гарантировать пользователям чувство безопасности. Инспекция проверила, к каким данным приложения запрашивают доступ, и используются ли эти данные только самим приложением или же также вне приложения.

Также были проверены условия пользования приложений и сроки хранения полученных данных.