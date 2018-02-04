Мобильное приложение Eesti Energia снова получило международное признание

Британский журнал Capital Finance International наградил мобильное приложение Eesti Energia призом 2017 Best Energy-Saving App Baltic Award.

Приз был вручен за создание передовых услуг и решений в сфере IT, ценящих удобство клиента, сообщает концерн.

Руководитель продажи энергии Eesti Energia на рынке Эстонии Яак Йыги выразил радость по поводу того, что созданное в сотрудничестве с ASA Quality Services и Netgroup решение в очередной раз получило международное признание. ”С помощью приложения Eesti Energia можно смотреть историю потребления, делать сравнения, а также следить за биржевой ценой. Вся Эстония переведена на электросчетчики дистанционного считывания с почасовой тарификацией, поэтому информация о потреблении электроэнергии поступает в приложение автоматически — клиент не должен ничего для этого делать. Простота пользования приложением привлекает клиентов, интересующихся своим потреблением. Если сравнивать со среднестатистическим эстонским приложением, то 20 000 уникальных пользователей в месяц — это, безусловно, сильный результат”, — сказал Йыги.

Концерн Eesti Energia обновил свое мобильное приложение в конце прошлого года и теперь предлагает возможность отслеживать потребление электроэнергии и бизнес-клиентам тоже. Приложение показывает биржевую стоимость электроэнергии для следующего дня, а потребители электроэнергии могут подстраивать свое потребление под рыночную цену на электроэнергию, планируя, например, работу электроприборов на то время, когда цена на электроэнергию самая выгодная. ”Каждый сэкономленный при потреблении киловатт-час оказывает прямое влияние на счет за электроэнергию. Приблизительное влияние снижения потребления электроэнергии на размер счета может доходить до 20%. Таким образом приложение Eesti Energia является полезным помощником при управлении потреблением”, — пояснил Йыги.

Год назад на World Government Summit мобильное приложение Eesti Energia было признано лучшей мобильной услугой в категории окружающей среды.