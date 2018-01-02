02.01.2018, 20:50

Много ли вы получаете? Эстонское приложение позволяет сравнить зарплаты

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rus.delfi.ee
EST
Много ли вы получаете? Эстонское приложение позволяет сравнить зарплаты
MeetFrank

Эстонский стартап MeetFrank вышел на рынок с обновлением: теперь в их фирменном мобильном приложении есть возможность сравнить свои доходы с доходами других работников сферы.

”Наша задача — увеличить прозрачность рынка труда. Чтобы работник знал, какова его истинная ценность, а работодатель понимал, соответствует ли его предложение талантам”, — сказал исполнительный руководитель MeetFrank Каарел Холм в пресс-релизе.

К настоящему моменту приложение по нахождению работы и работников скачало более 24 000 пользователей и 850 предприятий. Большая часть клиентов приходит из-за границы.

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