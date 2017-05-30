Много или мало? Сколько водителей Uber и Taxify задекларировало свой доход

Доходы через Uber и Taxify за минувший год задекларировали в пять раз больше, чем в прошлом году, также увеличилось количество задекларировавших как иностранный, так и арендный доход, сообщает Налогово-таможенный департамент.

Заработанный через платформы Uber и Taxify доход задекларировали 319 человек вместо прежних 69, и задекларированная сумма увеличилась с 67 800 евро до 450 000 евро.

"Рост обеих цифр показывает, что при наличии более простой услуги люди предпочитают исполнить свою налоговую обязанность и этим внести вклад в общество", — пояснил ведущий специалист отдела обслуживания Налогово-таможенного департамента Ханнес Удде.

Подлежащий налогообложению в Эстонии иностранный доход задекларировали на 873 декларации и на 8,6 млн евро больше, чем в прошлом году.

Аренду жилого помещения и другой арендный доход задекларировало на 1564 человека больше, чем за 2015 год. А подлежащая налогообложению сумма уменьшилась по сравнению с прошлогодней на 1,5 млн евро.

"Из задекларированного в минувшем году полученного с аренды жилого помещения дохода подлежало налогообложению вместо прежних 100 процентов 80, и это, безусловно, было одной из причин, почему задекларировавших было больше", — добавил Удде.

Свои доходы за прошлый год задекларировали 685 511 человек, что почти на 18 000 человек больше, чем в прошлом году. По оценке Удде, одной из наиболее важных причин была возможность возврата подоходного налога низкооплачиваемых работников. "В прежние годы у них вообще не было необходимости подавать декларацию о доходах, потому что все налоги были корректно удержаны и никаких льгот не использовали. А при ходатайстве о пособии одним из условий была своевременная подача декларации", — добавил Удде.

Срок возврата и выплаты подоходного налога в этом году — 3 июля. Для предпринимателей-физических лиц и для тех, кто получил доход от отчуждения имущества и задекларировал полученные из-за границы доходы, срок — 2 октября.