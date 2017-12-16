Много или мало? Семьи в Эстонии тратят на рождественские покупки в среднем 247 евро

Компания Ferratum Grupp опросила в 21 стране более 20 000 домохозяйств, чтобы выяснить рождественские потребительские привычки людей. В чем состоит рождественское ощущение? Каковы наиболее популярные рождественские подарки? Сколько тратят жители Эстонии на Рождество?

В этом году больше всего потратят на Рождество в Мексике (34,6% месячного нетто-дохода домохозяйства), Румынии (31,9%), Испании (29,6%) и Бразилии (28,2%), сообщила фирма. С другого конца таблицы расположились Хорватия (14,4%), Норвегия (13,4%), Финляндия (12,3%) и Голландия (11,8%) — эти страны сохраняют свои прошлогодние позиции, и по сравнению с другими государствами, их жители собираются потратиться меньше. В Эстонии по сравнению с другими странами расходы на Рождество средние.

Чего люди могут ожидать в этом году в качестве рождественских подарков?

Самое популярное, что можно подарить и получить в подарок, — это одежда. Ее поставили на первое место 17,5% опрошенных. Игрушки, сладости и электроника получили в этом опросе, соответственно, второе, третье и четвертое места.

Респонденты из 11 стран сказали, что одежда для них — это номер один при выборе подарков. В Финляндии (17,5%) и Хорватии (23,9%) значительную часть семейного бюджета потратят на сладости и деликатесы. В Великобритании, Швеции, Австралии и Эстонии семьи планируют потратить более 20% праздничного бюджета на игрушки.

Что покупают жители Эстонии в рождественские праздники?

В рождественские дни жители Эстонии больше всего тратят на детей, много денег уходит на игрушки. За игрушками следуют сладости и деликатесы, подарочные карты, одежда и обувь. Также в Эстонии любят на рождественские праздники отправляться путешествовать. Едут как по стране, так и за границу. В Эстонии любят проводить выходные в спа, а также в поездках в теплые страны. Во время поездок жители Эстонии чаще всего ночуют в домах или квартирах, заказанных через Airbnb.

Что во время праздников самое главное?

Самым главным во время праздников люди во всем мире считают возможность провести время с семьей и близкими. Это поставили на первое место более 70% участников опроса. Далее следует наслаждение рождественскими ощущениями, которое считают важным около 20% респондентов. Получение подарков сочли существенным всего 3% опрошенных.

Как проводилось рождественское исследование Ferratum Grupp Christmas Barometer 2017™?

• В исследовании приняли участие более 21 000 домохозяйств. Возраст респондентов составил от 18 лет до 61 года, 58,8% опрошенных — женщины. Нетто-доход домохозяйства в 20 странах находился в интервале 555–4580 евро. В домохозяйстве было в среднем 2,9 человека.

• В ходе исследования у его участников спрашивали об их нетто-доходе, о том, насколько велики их расходы в Рождество, на что уходит больше всего денег, и планируется ли во время поездок пользоваться услугами Airbnb и мобильного банка.

• Все денежные суммы были представлены в местной валюте государства. Для более объективного отображения покупательской способности, валюты были затем приведены к единому виду. Все участники исследования были анонимны.

Ferratum Grupp — международная компания, предлагающая малым фирмам услуги мобильного банка, потребительского кредита и займа, которыми можно пользоваться через мобильные устройства.