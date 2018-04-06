Многим рижским ресторанам грозит банкротство

Многие рижские рестораны работают на грани выживания, другие — несут убытки. Единственная возможность поправить дела и заработать — летний сезон. Но буквально пару месяцев назад внезапно были приняты новые требования к организации открытых террас, выполнить которые не смогут все предприятия. Как результат — многим известным ресторанам грозит банкротство, говорится в открытом письме Латвийского общества рестораторов.



Открытое письмо адресовано министрам экономики, финансов и внутренних дел, а также мэру Риги. Общество рестораторов отмечает, что внезапно изменены "правила игры", не предусмотрен переходный период, чтобы рестораны могли приспособиться к новым требованиям и отработать летний сезон.

Общество рестораторов считает, что, тем самым, грубо нарушается принцип законности, а предприятия только несут убытки. По подсчетам общества, запрет на открытие террасы, которая не соответствует новым требованиям, грозит среднему ресторану в Риге дополнительными убытками на 145 000 евро в год. При таком сценарии также потеряет государство из-за недополученных налогов. К тому же в долгосрочной перспективе ситуация может отрицательно отразится на инвестиционном климате Латвии, так как вложения в бизнес в Латвии и Ригу станут более рискованными.