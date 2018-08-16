Многие жители Эстонии испытали проблему с телевизионным сигналом — ситуация может повториться

Elisa решила подробно рассказать о причинах и последствиях данного явления.

Исключительно теплое, сухое и солнечное лето в этом году наверняка порадовало жителей нашей страны, которые смогли отдохнуть от типичной для нашего региона пасмурной погоды. Но такие погожие дни затрудняют жизнь пользующимся антенной телезрителям — возникает перегрузка сигнала.

Это в полной мере ощутили на себе в июне телезрители в материковой части Западной Эстонии и на островах. Телевизионное изображение прерывалось и зависало, делая просмотр передач затрудненным.

Перегрузка сигнала — как и почему?

Перегрузка транслируемого сигнала — распространенное во всем мире природное явление, результат атмосферных аномалий. Это обстоятельство непреодолимой силы, неподконтрольное оказывающей услуги трансляции цифрового телевидения фирме Levira и поставщикам телевизионного контента.

При перегрузке сигнала радиоволны распространяются в атмосфере гораздо дальше обычного, возникают отражения и преломления сигнала. В итоге качество принимаемого через антенну телевизионного изображения снижается в некоторых районах. Последствия этого непредсказуемого природного явления невозможно предотвратить. К счастью, далеко не все использующие антенну телезрители испытывают такие неудобства.