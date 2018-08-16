16.08.2018, 09:25

Многие жители Эстонии испытали проблему с телевизионным сигналом — ситуация может повториться

 (6)
rus.delfi.ee
EST
teler
Foto on illustratiivneFOTO: Marko Mumm

В июне многие телезрители в материковой части Западной Эстонии и на островах заметили, что телевизионное изображение становится прерывистым, зависает и временно исчезает. Так называемая перегрузка сигнала была вызвана неизбежным природным явлением, которое может повториться.

Elisa решила подробно рассказать о причинах и последствиях данного явления.

Исключительно теплое, сухое и солнечное лето в этом году наверняка порадовало жителей нашей страны, которые смогли отдохнуть от типичной для нашего региона пасмурной погоды. Но такие погожие дни затрудняют жизнь пользующимся антенной телезрителям — возникает перегрузка сигнала.

Это в полной мере ощутили на себе в июне телезрители в материковой части Западной Эстонии и на островах. Телевизионное изображение прерывалось и зависало, делая просмотр передач затрудненным.

Перегрузка сигнала — как и почему?

Перегрузка транслируемого сигнала — распространенное во всем мире природное явление, результат атмосферных аномалий. Это обстоятельство непреодолимой силы, неподконтрольное оказывающей услуги трансляции цифрового телевидения фирме Levira и поставщикам телевизионного контента.

При перегрузке сигнала радиоволны распространяются в атмосфере гораздо дальше обычного, возникают отражения и преломления сигнала. В итоге качество принимаемого через антенну телевизионного изображения снижается в некоторых районах. Последствия этого непредсказуемого природного явления невозможно предотвратить. К счастью, далеко не все использующие антенну телезрители испытывают такие неудобства.

Как правило, затронутой оказывается лишь небольшая часть Эстонии, причем обычно в вечернее время, когда атмосферные помехи интенсифицируются. В Эстонии ежегодно случается не более двух периодов перегрузки сигнала. Перегрузка сигнала для использующих антенну телезрителей принимает форму зависаний, распада или временного исчезновения изображения. Серьезной проблемой перегрузка сигнала была в сентябре прошлого года, когда телевизионные помехи наблюдались не только в Эстонии, но и в Финляндии и Латвии.

Что можно предпринять?

Менеджер по маркетингу и связям с общественностью оказывающей цифровые услуги компании Levira Кристи Курелль признает отсутствие оптимального решения проблемы перегрузки сигнала. ”Levira советует использовать антенну направленного действия оптимальной мощности, повернутую в сторону ближайшего транслятора цифрового телевидения в Эстонии. Если проблема не исчезает, попробуйте сменить направление антенны и переместить ее ниже для ослабления зарубежных сигналов”.

Если между дигибоксом и антенной установлен отдельный усилитель, изображение может улучшиться при его отключении. По окончании периода перегрузки сигнала усилитель можно вновь подключить.

Не существует никаких технических возможностей компенсировать помехи от перегрузки сигнала. Менеджер Elisa по телевизионным услугам Сильвер Соомре подчеркивает прискорбную особенность использования антенны для просмотра цифрового телевидения: природа по-разному влияет на радиоволны и порой просто приходится ждать возвращения нормального сигнала. ”Это можно сравнить с концертом под открытым небом — внезапно может пойти дождь и испортить удовольствие. Но билеты при этом нельзя будет сдать обратно в кассу. Увы, такова жизнь, и иногда нужно запастись терпением”, — признал Сильвер Соомре.

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Политический переворот в Нарве: председателем горсобрания будет назначена Янович, экс-центристы образуют новую фракцию

16.08.2018
В Нарве ряды Центристской партии покинули видные нарвские деятели — 13 человек. Сегодня будет назначен новый председатель горсобрания. По данным Delfi, этот пост будет предложен директору Кренгольмской гимназии Ирине Янович, которая тоже покинула ряды ЦП.
Подробнее




Комиссия предлагает Эстонии остаться на летнем времени и отказаться от перевода часов

16.08.2018
Комиссия Рийгикогу по делам Евросоюза решила поддержать отказ от перевода часов, но если правительство Эстонии не отметило, на каком времени остаться (на зимнем или летнем), то комиссия одобрила последний вариант, пишет rus.err.ee.
Подробнее

Видные нарвские центристы вышли из партии — среди них Воронов, Ефимов и Оленина

16.08.2018
Накануне ряды Центристской партии покинули ее видные нарвские деятели — 13 человек, среди которых председатель фракции центристов в городском собрании Нарвы Алексей Воронов, зампред горсобрания Лариса Оленина и покинувший ряды представительного органа из-за вступившего в силу приговора по уголовному делу Александр Ефимов, передает rus.err.ee.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police SCRAMBLER PL.14528JSUBL/03
179,- €
152,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Red
399,- €
371,07 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Suede
360,- €
334,80 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Black/Gold
399,- €
371,07 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-60% Naiste käekell Rich Gone Broke Gold Claude Tokyo
69,- €
27,60 €



"Налоговый терминатор" is back! На счетах крупнейших эстонских больниц простаивает 101 млн евро

16.08.2018
Финансовый аналитик Ардо Оясалу, прозванный «налоговым терминатором», проанализировал бухгалтерию крупнейших эстонских больниц и с удивлением обнаружил, что учреждения копят на своих счетах миллиона евро, вместо того, чтобы больше лечить, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Фарту масти, АУЕ! Лидер ласнамяэской банды молодых хулиганов, которые держат в страхе весь город: мне бы хотелось убить человека

16.08.2018
”Мне бы хотелось кого-то убить. Хотелось бы испытать, что это за чувство — убить человека”, — говорит изданию Eesti Ekspress 15-летний парень из Таллинна. Назовем его Дима. Тюрьмы он не боится и даже, наоборот, хотел бы туда попасть.
Подробнее