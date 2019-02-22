Многие эстонские семьи живут от зарплаты к зарплате, но есть и те, кому удается откладывать

Об этом свидетельствует проведенное в 2018 году Kantar Ermor исследование.

Член правления SEB Айнар Леппянен советует на фоне разговоров об экономическом кризисе обратить внимание на свои накопления: ”Экономический кризис может оставить человека без работы и умен тот, кто заранее задумывается об этом и подготавливается”.

”Каждый житель Эстонии мог бы поставить перед собой цель иметь достаточную финансовую подушку, которая помогла бы пережить возможное нестабильное время, покрыть как расходы на жилье, так и платежи по кредитам”, — отмечает он.

По словам инвестора Таави Пертмана, это сумма могла бы равняться сумме расходов за 3-12 месяцев. ”Если вы живете от зарплаты до зарплаты, то следует умножить величину зарплаты на соответствующее количество месяцев”, — советует он.

По словам пресс-секретаря SEB Юлии Пийлманн, 70% молодежи в возрасте 18-25 лет делает накопления ежемесячно. Активно копят прежде всего женщины и люди, возраст которых приближается к пенсионному.