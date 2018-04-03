Мистика! Автомобиль, который страховая компания должна была списать, через год вновь колесил по улицам города

Читатель обратился в редакцию и рассказал, как летом прошлого года страховая компания списала его автомобиль и выплатила деньги, а на прошлой неделе его ожидал неприятный сюрприз.

”В начале марта автомобиль получил штраф за неправильную парковку у торгового центра Magistrali. Оказалось, что машина по-прежнему привязана ко мне и я получил сообщение о штрафе”, — рассказывает мужчина. Он объяснил все оператору парковки и штраф был аннулирован, но сама ситуация вызвала много вопросов.

По словам главы технического отдела Департамента шоссейных дорог Юрго Вахтра, вероятно, схема такова: после аварии страховое общество приобрело у мужчины его транспортное средство и перепродало его вместе с документами третьему лицу, а не фирме по утилизации. Частное лицо привело машину в порядок, но не записало на себя в дорожном регистре.

По словам руководителя отдела регистров Мартти Кангура, во избежание подобных ситуаций занесенный в регистр владелец может сообщить департаменту об отчуждении транспортного средства. ”К сообщению необходимо приложить документ, подтверждающий передачу имущества. В регистре делается соответствующая пометка. Сообщение можно представить как за дигитальной подписью на электронную почту департамента, так и в бюро обслуживания на месте”, — сказал он.