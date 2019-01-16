Миссия невыполнима? Таллинн должен за две недели найти 50 новых автобусов и 120 водителей

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал на пресс-конференции Таллиннской горуправы, что кредитное учреждение Unicredit 15 января прислало горуправе письмо, что начинает ежедневно забирать у MRP автобусы, 5 автобусов в день. MRP сегодня прислало горуправе письмо, что хочет с 1 февраля прекратить договор с городом Таллинном. "Очевидно, договорились с кредитными учреждениями, что передача транспортных средств начнется 1 февраля", — отметил Кландорф.

По словам заведующего Таллиннским департаментом транспорта Андреса Харьйо, о финансовых трудностях MRP Linna Liinid говорят уже полгода, когда на это обращала внимание и пресса. Автобусная фирма тогда сказала горуправе, что у них временные финансовые проблемы и тогда для отказа от договора не было причины. Но 8 января этого года предприятие сказало, что они еще не смогли договориться.

По словам председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича, они планируют взять на себя управление линиями MRP. "Это дополнительный объем для нас", — отметил он. Это означает, что нужно найти 50 новых автобусов и нанять 120 новых водителей.

Для этого город планирует в ускоренном порядке провести тендеры. "Во всяком случае все наше внимание будет обращено на эту дополнительную работу", — признал Бородич. По его оценке, они по большей части могли бы быть готовы к 1 февраля. "Несомненно, мы можем использовать и свои резервы, сколько у нас есть работников", — заявил Бородич.