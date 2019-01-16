16.01.2019, 14:32

Миссия невыполнима? Таллинн должен за две недели найти 50 новых автобусов и 120 водителей

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rus.delfi.ee
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Liinibussid rikuvad liiklust
Liinibussid rikuvad liiklustFoto: Andres Putting

Финансовые трудности обслуживающего десятую часть общественного транспорта Таллинна MRP Linna Liinid увеличились настолько, что предприятие сообщило, что хочет с 1 февраля прекратить договор с городом Таллинном. Обслуживание этих линий возьмет на себя Tallinna Linnatranspordi AS.

Вице-мэр Таллинна Калле Кландорф сказал на пресс-конференции Таллиннской горуправы, что кредитное учреждение Unicredit 15 января прислало горуправе письмо, что начинает ежедневно забирать у MRP автобусы, 5 автобусов в день. MRP сегодня прислало горуправе письмо, что хочет с 1 февраля прекратить договор с городом Таллинном. "Очевидно, договорились с кредитными учреждениями, что передача транспортных средств начнется 1 февраля", — отметил Кландорф.

По словам заведующего Таллиннским департаментом транспорта Андреса Харьйо, о финансовых трудностях MRP Linna Liinid говорят уже полгода, когда на это обращала внимание и пресса. Автобусная фирма тогда сказала горуправе, что у них временные финансовые проблемы и тогда для отказа от договора не было причины. Но 8 января этого года предприятие сказало, что они еще не смогли договориться.

По словам председателя правления Tallinna Linnatranspordi AS Дениса Бородича, они планируют взять на себя управление линиями MRP. "Это дополнительный объем для нас", — отметил он. Это означает, что нужно найти 50 новых автобусов и нанять 120 новых водителей.

Для этого город планирует в ускоренном порядке провести тендеры. "Во всяком случае все наше внимание будет обращено на эту дополнительную работу", — признал Бородич. По его оценке, они по большей части могли бы быть готовы к 1 февраля. "Несомненно, мы можем использовать и свои резервы, сколько у нас есть работников", — заявил Бородич.

Хотя некоторые автобусы уже забрали у MRP, автобусы, которые пока продолжают ездить на линиях, должны быть способны поддерживать график. "Линии, как правило, работают нормально", — отметил Харьйо. По его словам, покрытие договора с MRP составляет 700 000 евро. Из-за разницы тарифа теперь расходы горуправы для обеспечения общественного транспорта на этих линиях могут дойти до миллионов.

По словам Кландорфа, город хочет в дальнейшем лучше защитить себя от таких ситуаций, из-за чего планируют предложить отдать всю организацию пассажирских перевозок города Таллинна Tallinna Linnatranspordi AS. Но вслед за этим город мог бы решить, проведут ли также поддерживающий тендер для предпринимателей в объеме 5% или 10%.

MRP обслуживает десятую часть таллиннских автобусных линий, а точнее 11 городских линий. Связанные с MRP преобразования, по заверению чиновников горуправы, не повлияют на движение троллейбусов, трамваев и поездов в Таллинне.

По данным Creditinfo, у MRP Linna Liinid OÜ по состоянию на сегодняшний день долг по налогам на сумму 180 668 евро. Из этого долга рассрочено 64 879 евро.

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