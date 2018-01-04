Мировые СМИ написали, что Эстония планирует выпустить свою криповалюту

В конце года посольство Германии на своей странице в Facebook поделилось новостью, представляющей Эстонию как дигитальное чудо-государство, которое подобно коммерческому объединению будет само себя финансировать и ее гражданам в будущем не придется платить никаких налогов, пишет Eesti Päevaleht.

Несмотря на то, что автор статьи Алекс Хофманн это утверждение напрямую ни в чьи уста не вкладывает, в материале идет отсылка к директору действующей под эгидой EAS программы э-резидентства Каспара Корьюса, который 19 декабря написал в своем блоге: ”Мы планируем создать эсткоин, и это только начало”.

Эта немецкая статья — лишь одна из сотен (если не тысяч), опубликованных мировыми СМИ на основании поста Корьюса.

Несмотря на то, что под словом ”мы” Корьюс подразумевал рабочую группу э-резидентства, авторы статей трактовали это как Эстонию и правительство.

По плану Корьюса, решившее организовать ICO (первичное размещение криптомонет) предприятие могло бы сделать это на связанной с э-резидентством платформе после того, когда весь ”хайп” вокруг ICO стихнет. ”Когда это пройдет, то, вероятно, после спада выживут лишь те, кто предлагает и какой-то контент по существу, а не просто паи”, — сказал он и отметил, что вскоре инвесторы начнут искать места, где они смогут доверять ICO. ”И, может быть, тогда и вступит в игру очарование э-резиденства: эта прозрачность в сделках, пайщиках, дигитальное делопроизводство”.

По словам Корьюса, до того, как стать такой платформой, программе следует самой запустить в оборот подобного рода ICO. По его замыслу, криптогарантия в виде экстоина могла бы представлять собой акцию программы э-резиденства, более безопасный аналог криптосертификата ИД-карт или купон предоплаты, которым можно будет расчитываться за связанные с э-резиденством сделки. В случае, если купон предоплаты можно будет обменять на евро, то его можно будет косвенно рассматривать как криповалюту.

”При прочтении третьих источников видно, что все планы утрированы. Мы советуем всем снова прочитать пост, чтобы понять, на какой стадии все находится. Все находится в той стадии, что мы обсуждали, как эту технологию (блокчейнов) можно было использовать. Мы не говорим, что мы это сделаем”, — отметил Корьюс.