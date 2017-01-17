Мировые цены на продовольствие выросли в 2016 году на 12%, переломив пятилетний тренд падения. Об этом говорится в еженедельном мониторинге Минэкономразвития.

Лидерами роста цен стали молочная продукция, которая подорожала на 28,8%, растительные масла (рост 29,3%) и сахар (26,3%), пишет RNS.

В декабре 2016 года годовой рост цен продолжает ускоряться — до 12% с 10,8% месяцем ранее на фоне низкой базы прошлого года.

Цены на зерновые в декабре после снижения в ноябре начали расти, рост составил 0,5%. За год цены на зерновые снизились на 6,2%. Цены на рис и кукурузу выросли на фоне высокого спроса, тогда как цены на пшеницу снизились ввиду более высокого, чем прогнозировалось, урожая в Австралии, Канаде и России.

Цены на растительные масла растут второй месяц подряд, рост за декабрь составил 4,2% по сравнению с прошлым месяцем. Основной вклад в общий рост продолжает вносить удорожание пальмового масла в связи с низким уровнем мировых запасов и ограниченным предложением.

Цены на молочную продукцию в декабре выросли на 3,3% на фоне ограниченного предложения и низкого уровня производства в ЕС и странах Океании. Цены на мясо снизились на 1,1%, больше всего подешевели баранина и говядина.

Цены на сахар снижаются второй месяц подряд, в декабре снижение составило 8,6%. Цены на сахар снижаются за счет роста предложения со стороны Бразилии на фоне ослабления национальной валюты.