14.05.2018, 12:20

Мировые цены на нефть снижаются

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Gazeta.ru
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Мировые цены на нефть снижаются
Naftapumbad Bahreinis.Hasan Jamali, Reuters / Scanpix

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на нефть WTI снизились на 0,34%, составив $70,46 за баррель.

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июле снизились на 0,54% — до $76,70 за баррель.

Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на выходные и понедельник, снизился на 66,27 коп., до 73,51 руб., курс доллара уменьшился на 78,75 руб., до 61,73 руб., следует из данных ЦБ.

Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, уменьшилась по сравнению с показателем на пятницу на 73,13 коп., составив 67,03 руб.

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