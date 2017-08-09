В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть снижаются, об этом свидетельствуют данные торгов.
Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) снизились на 0,28%, до $49,03 за баррель, сообщает Gazeta.ru.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре упали на 0,38%, до $51,94 за баррель.
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