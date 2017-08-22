22.08.2017, 08:45

Мировые цены на нефть растут

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Gazeta.ru
EST
Vopak E.O.S.
Vopak E.O.S.Foto: Siim Lõvi

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.


Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,38%, до $47,55 за баррель, передает Gazeta.ru.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 0,31% и составили $51,82 за баррель.

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