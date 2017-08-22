В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.



Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,38%, до $47,55 за баррель, передает Gazeta.ru. На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 0,31% и составили $51,82 за баррель.