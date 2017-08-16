В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть растут, об этом свидетельствуют данные торгов.
Сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) поднялись на 0,44% до $47,76 за баррель, пишет Gazeta.ru.
На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре выросли на 0,57% и составили $51,09 за баррель.
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Tallinn, Квартира, 165 000 EUR
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