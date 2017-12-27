Мировые цены на нефть незначительно падают после резкого скачка

В ходе электронных торгов на Лондонской и Нью-Йоркской биржах мировые цены на нефть падают, об этом свидетельствуют данные торгов.

Январские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) упали на 0,33%, до $59,77 за баррель.

На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале просели на 0,12%, до $66,72 за баррель.

Накануне стоимость нефти марки Brent превысила $67 за баррель впервые за 2,5 года. При этом цена на нефть марки WTI впервые с 25 июня 2015 года превысила $60 за баррель.