Мировой кризис в судостроении обошел стороной Европу

В мире из-за отсутствия заказов за восемь лет закрылись две три верфей. Кризис не затронул только Европу. Местные корабелы специализируются на круизных лайнерах.

Мировое судостроение находится в глубоком кризисе: с 2009 года закрылись почти две трети всех работавших в мире верфей. Всего в мире сегодня действуют около 350 верфей, 30 процентов которых работают над своим последним проектом, после чего тоже закроются. Таковы данные, приведенные в воскресенье, 26 ноября, гамбургским Союзом судостроения и морской техники (VSM).

Причиной мирового кризиса стало отсутствие заказов из-за перепроизводства в последние десятилетия. Цены на уже бывшие в эксплуатации суда находятся на рекордно низком уровне. Мировой экономике необходимы лишь крупные контейнеровозы, обеспечивающие дешевую транспортировку груза, и круизные лайнеры.

Несмотря на мировой кризис, европейское судостроение, во многом благодаря своей специализации на круизных лайнерах, процветает. Только в этом году на воду будет спущено 26 кораблей этого типа. Больше сорока процентов мировых заказов на строительство судов достается европейским верфям, примерно треть от этого числа — немецким компаниям.