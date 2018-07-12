Мировой долг достиг нового рекорда — $247 трлн, или 318% глобального ВВП

Совокупная задолженность в мире в первом квартале 2018 года выросла на $8 трлн — максимальный прирост за два года. Показатель обновил рекорд и достиг $247 трлн, или 318% глобального ВВП, сообщил Институт международных финансов.

Размер глобального долга в первом квартале 2018 года обновил исторический максимум и составил $247,2 трлн, следует из обзора Global Debt Monitor (есть у РБК), подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Данные IIF охватывают около 70 стран и территорий. Основная часть мирового долга ($178,3 трлн) приходится на развитые экономики, оставшиеся $68,9 трлн — на развивающиеся рынки, передает РБК.

Совокупный показатель увеличился на $8 трлн с конца 2017 года, что является самым быстрым приростом за два года, отмечает IIF. Долг $247 трлн эквивалентен 318% мирового ВВП — это соотношение увеличилось впервые за год. За период с четвертого квартала 2016 года мировой долг вырос на $30 трлн, отмечают аналитики.

Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств.