12.07.2018, 15:01

Мировой долг достиг нового рекорда — $247 трлн, или 318% глобального ВВП

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РБК
EST
Мировой долг достиг нового рекорда — $247 трлн, или 318% глобального ВВП
(c) panthermedia.net / Craig Robinson

Совокупная задолженность в мире в первом квартале 2018 года выросла на $8 трлн — максимальный прирост за два года. Показатель обновил рекорд и достиг $247 трлн, или 318% глобального ВВП, сообщил Институт международных финансов.

Размер глобального долга в первом квартале 2018 года обновил исторический максимум и составил $247,2 трлн, следует из обзора Global Debt Monitor (есть у РБК), подготовленного Институтом международных финансов (Institute of International Finance, IIF). Данные IIF охватывают около 70 стран и территорий. Основная часть мирового долга ($178,3 трлн) приходится на развитые экономики, оставшиеся $68,9 трлн — на развивающиеся рынки, передает РБК.

Совокупный показатель увеличился на $8 трлн с конца 2017 года, что является самым быстрым приростом за два года, отмечает IIF. Долг $247 трлн эквивалентен 318% мирового ВВП — это соотношение увеличилось впервые за год. За период с четвертого квартала 2016 года мировой долг вырос на $30 трлн, отмечают аналитики.

Совокупный долг, который рассчитывается и ежеквартально обновляется экономистами IIF, включает долги правительств, банков, нефинансовых корпораций и домохозяйств.

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Номинированный в иностранной валюте долг развивающихся стран (исключая обязательства банков) тоже достиг рекорда в первом квартале ($5,5 трлн). Большая часть (78%) в его структуре приходится на корпорации. Самые уязвимые страны в силу их зависимости от валютных долгов — Аргентина, Венгрия, Турция, Польша и Чили, утверждает IIF. Валютный долг банковского сектора развивающихся стран удвоился с 2010 года, достигнув $3 трлн. Наибольший прирост показал Китай, где банковский долг вырос с $110 млрд в первом квартале 2010 года до $785 млрд в первом квартале 2018 года. Данный тренд указывает на растущую уязвимость финансового сектора КНР перед колебаниями юаня, полагают аналитики.

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