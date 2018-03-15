Мировой автопром усиленно инвестирует в Америке и Германии

Готовясь к буму электромобилей, ведущие автостроители вкладывают деньги теперь не столько в Китае или России, сколько в индустриально развитых странах, отмечает Ernst & Young.

У крупнейших автостроителей мира меняются инвестиционные приоритеты. Ведущие представители отрасли теперь усиленно вкладывают деньги в США и в Евросоюзе, особенно в ФРГ, и сокращают капиталовложения в Китае и в других странах с развивающимися рынками, в том числе в России. В производство электромобилей активнее всех инвестируют сейчас немецкие концерны, при этом они делают ставку на предприятия в самой Германии.

Лидеры отрасли развернули денежные потоки

Таковы важнейшие выводы исследования, опубликованного 12 марта во Франкфурте-на-Майне немецким отделением международной консалтинговой компании Ernst & Young (EY). Ее эксперты проанализировали инвестиционные решения, принятые в 2010-2017 годах 16 крупнейшими немецкими, японскими, американскими, южнокорейскими, французскими и итальянскими автомобилестроительными фирмами: от Volkswagen, Toyota и General Motors до Renault, Fiat Chrysler или Kia. Капиталовложения компаний из Китая и других стран не учитывались (прежде всего из-за отсутствия достаточного количества свободно доступных данных).

Авторы исследования подсчитали, что в первой половине этого десятилетия полтора десятка лидеров мирового автопрома львиную долю своих инвестиций направляли в три страны. В США с 2010 по 2016 год в модернизацию существующего и создание нового автомобильного производства было вложено 29,5 млрд евро, в Китае 25,2 млрд евро, в Германии 23,1 млрд евро. Для сравнения: в России, занявшую в этом списке 7-е место вслед за Мексикой, Испанией и Бразилией, за тот же период иностранные автопроизводители инвестировали 9,4 млрд евро.

Однако в 2017 году, свидетельствует исследование, картина заметно изменилась. Если в Китае было вложено 2 млрд евро, то в США 8,6 млрд евро, а в Германии 12,3 млрд евро. Иными словами, тройка лидеров не изменилась (что неудивительно, ведь это крупнейшие авторынки на своих континентах), однако внутри нее произошли знаковые перестановки: иностранные капиталовложения в автомобильную промышленность Китая обвально сократились, зато в немецком автопроме начался инвестиционный бум, который катапультировал Германию с третьего сразу на первое место. В России осуществленные или объявленные иностранные инвестиции в автостроение составили в прошлом году 0,3 млрд евро.

Крупнейшие автостроители готовятся к буму электромобилей

Конечно, данные одного года могут оказаться совсем не показательными. Поэтому эксперты EY приводят следующие подсчеты. На четыре страны группы БРИК — Бразилия, Россия, Индия и Китай — в 2010-2012 годах приходилось в среднем 42 процента всех инвестиций мирового автопрома, в 2014-2017 годах доля группы составляла в среднем уже только 19 процентов, а если брать один лишь прошлый год, то она снизилась до 9 процентов.

Тенденция к изменению географии капиталовложений в отрасли очевидна. Период, когда инвестиции активно шли из индустриально развитых стран на развивающиеся рынки, где стремительно создавались и увеличивались мощности для производства автомобилей, похоже, закончился. Потоки развернулись, деньги в данный момент опять "возвращаются" в Америку и Европу. Прежде всего — в Германию, хотя в 2017 году, к примеру, 1,1 млрд евро был вложен в Чехию, 0,8 млрд евро в Испанию и по 0,3 млрд евро во Францию и Великобританию.

Матьё Майер (Mathieu Meyer), соавтор исследования и член правления немецкого отделения EY, указывает: мировой автопром переживает сейчас переломный момент — отрасль готовится к предстоящему буму электромобилей. Поэтому крупнейшие автоконцерны, в том числе немецкие, "инвестируют в новые конструкторские и производственные мощности на важнейших рынках, а также повышают уровень автоматизации и гибкость действующих предприятий — в том числе для того, чтобы встретить во всеоружии ожидаемый сильный рост продаж электромобилей".

Немецкие автоконцерны развивают производство у себя дома

Особенно наглядно это видно на примере немецких автоконцернов. Долго увлеченные развитием дизельной технологии, они в известной мере проспали начавшуюся в мировом автопроме переориентацию на альтернативные двигатели: серийное производство гибридов начала в Японии Toyota, электромобили стали ассоциироваться в первую очередь с американской Tesla или японской Nissan. И вот теперь группа Volkswagen (включая Audi и Porsche), Daimler и BMW пытаются как можно быстрее наверстать упущенное.

В исследовании EY указывается, что за последние два года 16 крупнейших автостроителей мира запустили 25 конкретных инвестиционных проектов в области электромобильности общей стоимостью 5,2 млрд евро, из них на долю трех немецких концернов пришлись 15 проектов стоимостью 4,7 млрд евро. "С 2019 года в Китае будет действовать 10-процентная квота на электромобили. Чтобы и дальше играть роль на этом рынке, а он является крупнейшим для немецких автоконцернов, необходимо существенно расширить предложение электромобилей", — поясняет эксперт по автомобильному рынку EY и соавтор исследования Петер Фус (Peter Fuß).

Думая о китайском рынке, а также об американском, немецкие автостроители основные инвестиции в электромобильность осуществляют все же у себя дома, подсчитали эксперты EY. Из выделенных за последние два года на проекты в этой сфере 4,7 млрд евро 3,2 млрд евро были вложены в Германии, на родном рынке реализуются 11 из 15 инвестиционных проектов.

Volkswagen, к примеру, выделил 1 млрд евро на переориентацию своего завода в восточногерманском городе Цвиккау исключительно на выпуск электромобилей, а также 750 миллионов евро на развертывание производства электродвигателей в Касселе, Daimler, в частности, вложил 500 миллионов евро в строительство второй фабрики по производству аккумуляторных батарей в восточногерманском Каменце.

"Нынешнее электрическое наступление немецких автоконцернов вселяет надежду, что Германия и в будущем сохранит за собой большой кусок в пироге мирового автостроения", — приходит к выводу Матьё Майер из немецкого отделения консалтинговой компании Ernst & Young.